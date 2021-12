Alexandru Arșinel, declarații de pe patul de spital. Actorul a suferit a doua operație la inimă: ”Nu pot spune că sunt bine...”

Alexandru Arșinel a suferit a doua operație chirurgicală la inimă și încă se află internat la Spitalul Monza din București. Ultimele vești despre starea de sănătate a lui Alexandru Arșinel nu sunt tocmai bune.

Starea de sănătatea a marelui actor i-a cam dat bătăi de cap în ultimul timp. Cu nici o lună în urmă actorul a suferit o intervenție chirurgicală de montare a unui stent pentu reglarea pulsului, iar acum se află din nou pe mâna medicilor. Alexandru Arșinel a fost operat la inimă pentru a doua oară. Echipa medicală a Spitalului Monza din București se ocupă de actor și se pare că recuperarea decurge conform planului. Actorul a oferit primele declarații de pe patul de spital:

„Sunt la spital, am suferit două operații până acum. Nu pot spune că sunt bine, dar nici rău. Urmează să mai fac niște radiografii și alte investigații”, a declarat actorul pentru impact.ro.

Alexandru Arșinel este cap de afiș în spectacolul de pe 4 decembrie de la Teatrul Constantin Tănase

Chiar dacă se află internat, marele actor confirmase prezența la spectacolul „Hai, Hai, România” de la Teatrul de Revinstă ”Constantin Tănase”. Biletele au fost puse în vânzare, însă nu este sigur dacă starea de sănătate a lui Alexandru Arșinel îi va permite să fie prezent la spectacol: ”Una e să vrei, trebuie să și poți”, a mai spus artistul.

Alexandru Arșinel a fost infectat cu COVID-19

Pe 17 noiembrie, Alexandru Arșinel a fost internat de urgență în spital, după ce a acuzat probleme la inimă. Starea de sănătate a actorului s-a agravat din cauza faptului că a fost infectat cu COVID, iar boala a lăsat urme adânci asupra organismului său:

„Nu am o stare fizică prea bună, am mers zilele trecute la spital. Am fost la mai multe spitale, nu știu ce am exact. Nici medicii parcă nu îi dau de cap. Trebuie să mai umblu să vedem ce îmi găsesc doctorii. Am încredere în ei că vor găsi o soluție. Nu mă simt bine fizic, parcă nu mai am putere așa, nu știu să îți explic exact. Pandemia asta cred că a reușit să mă afecteze destul de mult. Sper să fie bine, nu îmi mai arde de nimic acum. Asta este viața, ce să îi facem. Mi-aș dori să nu se facă tam-tam pe subiectul acesta. Este o problemă strict ce mă privește pe mine și pe familia mea și cam atât.”, declara atunci Alexandru Arșinel.

Sursa foto: Arhiva CANCAN