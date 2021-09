Alexandru Arșinel, declaraţii despre problemele de sănătate: „Nici medicii parcă nu îi dau de cap”

Alexandru Arșinel, în vârstă de 82 de ani, s-a confruntat din nou probleme de sănătate. Marele actor a dezvăluit în cadrul unui interviu, faptul că a ajuns din nou pe mâinile medicilor starea lui fizică fiind una destul de rea.

Alexandru Arșinel a vorbit despre probleme de sănătate care nu îi dau pace. Maestrul povesteşte că până acum nu are un diagnostic clar, iar din acest motiv este nevoit să mai facă unele investigaţii, potrivit impact.ro.

“Nu am o stare fizică prea bună, am mers zilele trecute la spital, am fost la mai multe spitale, nu știu ce am exact, nici medicii parcă nu îi dau de cap. Trebuie să mai umblu să vedem ce îmi găsesc doctorii, am încredere în ei că vor găsi o soluție. Nu mă simt bine fizic, parcă nu mai am putere așa, nu știu să îți explic exact. Pandemia asta cred că a reușit să mă afecteze destul de mult. Sper să fie bine, nu îmi mai arde de nimic acum. Asta este viața, ce să îi facem. Mi-aș dori să nu se facă tam-tam pe subiectul acesta. Este o problemă strict ce mă privește pe mine și pe familia mea și cam atât”, a declarat Alexandru Arșinel.

CITEŞTE ŞI: EXCLUSIV| ALEXANDRU ARȘINEL ȘI FOSTUL SOȚ AL STELEI POPESCU AU AJUNS LA CUȚITE? S-AU ARUNCAT ACUZAȚII DURE!

Alexandru Arșinel a scăpat de COVID

După trei săptămâni în care atât Alexandru Arșinel, cât și soția lui au luptat cu complicațiile produse de infecția cu COVID-19, actorul a fost externat din spital. Alexandru Arșinel a făcut mărturisiri emoționante despre perioada grea prin care a fost nevoit să treacă.

„Se pare că vaccinarea mi-a salvat viața și mie și soției. A reușit să oprească vijelia acestei nenorocite boli și să o stopeze la un anumit nivel suportabil, care m-a făcut să ies din zona periculoasă. Cu ajutorul medicilor care erau preocupați de soarta mea și a celorlalți colegi de pat am depășit momentul critic”, a spus Alexandru Arșinel la Exclusiv VIP.

Sursă foto: Arhivă Cancan