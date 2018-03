Alexandru Arșinel, devastat de moartea actriței Aimee Iacobescu: „A murit cu o mare suferință!”

Zi neagră pentru teatrul românesc din România! Actrița Aimee Iacobescu s-a stins din viață la vârsta de 71 de ani, după o lungă suferință. Artista s-a stins pe un pat de spital. Cu o zi în urmă, aceasta fusese transportată de urgență la Elias, după ce s-a simțit rău. Din păcate, medicii nu au mai putut să-i salveze viața. Alexandru Arșinel s-a arătat profund afectat de moartea colegei sale de scenă.

„Aimee a murit chiar de Ziua Internațională a Teatrului. A murit cu o mare suferință, chinuită de transformările democratice și de autoritățile din localitatea natală, pentru faptul că nu a putut să-și recupereze moștenirea. A fost o actriță extrem de talentată și de apreciată!”, a declarat Alexandru Arșinel, citat de stirilekanald.ro. (NU RATA Cezara Dafinescu, scandal monstru cu Aimee înainte să moară: „Ești o tâmpită!”)

Medicii au găsit-o în stop cardio-respirator

Aimee Iacobescu s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătatea, în ultima parte a vieții. Îndrăgita actriță a fost diagnosticată cu cancer, dar nu își permitea să urmeze tratamentul. În ultimul an, statrea ei de sănătate s-a degradat rapid. Luni, 26 martie, artista a fost transportată de urgență la Spitalul Elias. Medicii din echipajul SMURD au gasit-o in stop cardio-respirator. Deşi au incercat sa o resusciteze, eforturile au fost in zadar, iar Aimee Iacobescu s-a stins pe patul de spital. Anunțul a fost făcut în această dimineață. Actrița, care a avut o carieră ce s-a întins de-a lungul a 40 de ani nu era căsătorită și nici nu avea copii. (VEZI AICI Marele regret al lui Aimee a fost că n-a devenit mamă: „N-am găsit pe nimeni care să merite!”)