Alexandru Arșinel, mesaj cutremurător după moartea lui Ion Caramitru: ”Îmi aștept rândul și eu...”

Vestea morții lui Ion Caramitru a căzut ca un trăsnet în showbiz-ul românesc. Alexandru Arșinel se numără printre prietenii apropiați de-ai maestrului care și-a exprimat regretul profund după ce a aflat că Ion Caramitru s-a stins din viață.

Pe Alexandru Arșinel și regretatul actor i-a legat o prietenie de mai bine de 50 de ani. Cei doi s-au cunoscut pe vremea în care erau în facultate și de atunci au rămas amici buni și și-au unit mereu forțele pentru binele artiștilor din România. Vestea morții maestrului l-a afectat pe Alexandru Arșinel.

Actorul și-a exprimat regretul și a mărturisit că își așteaptă și el rândul, întrucât se confruntă cu probleme de sănătate. (CITEȘTE ȘI: CARTEA DE CONDOLEANȚE A LUI ION CARAMITRU, SEMNATĂ DE SUTE DE ROMÂNI! ”NE MOR VALORILE”)

”Mă leagă multe amintiri de Ion Caramitru, încă din facultate, daca spun din facultate, spun de acum 50 de ani. M-am înțeles bine cu el, chiar dacă, uneori, întâlnirile noastre erau mai aspre, dar de fiecare dată ne uneam forțele pentru binele artiștilor.

Așa au apărut o serie de drepturi pe care le-au obținut artiștii într-o perioada foarte grea, lefurile, indemnizațiile, tot ce era legat de artă, știință, erau foarte mici, si uite așa au existat multe întâlniri din care artiștii si nu numai doctori etc au obținut unele drepturi. Și asta în mod special datorită lui Ion Caramitru, regret dispariția lui.

Greu de suportat și nu mai e mult și urmează și altele, alte personaje, pentru ca a venit vremea scadențelor. Mai sunt artiști și personalități care își așteaptă rândul. Îmi aștept rândul și eu. Nu sunt prea grozav cu sănătatea, dar mergem înainte. Poate vom mai depăși niște momente. În spital veți auzi ca am fost mereu pentru ca fac analize la 3 luni, dar asta nu înseamnă ca m-am internat mereu”, a declarat Alexandru Arșinel.

Alexandru Arșinel se confruntă cu probleme de sănătate

Alexandru Arșinel a vorbit, recent, despre problemele de sănătate care nu îi dau pace. Actorul a dezvăluit că până acum nu a primit un diagnostic clar din partea medicilor, iar din acest motiv este nevoit să mai facă unele investigaţii. (VEZI ȘI: EXCLUSIV| ALEXANDRU ARȘINEL ȘI FOSTUL SOȚ AL STELEI POPESCU AU AJUNS LA CUȚITE? S-AU ARUNCAT ACUZAȚII DURE!)

“Nu am o stare fizică prea bună, am mers zilele trecute la spital, am fost la mai multe spitale, nu știu ce am exact, nici medicii parcă nu îi dau de cap. Trebuie să mai umblu să vedem ce îmi găsesc doctorii, am încredere în ei că vor găsi o soluție. Nu mă simt bine fizic, parcă nu mai am putere așa, nu știu să îți explic exact. Pandemia asta cred că a reușit să mă afecteze destul de mult. Sper să fie bine, nu îmi mai arde de nimic acum. Asta este viața, ce să îi facem. Mi-aș dori să nu se facă tam-tam pe subiectul acesta. Este o problemă strict ce mă privește pe mine și pe familia mea și cam atât”, a declarat Alexandru Arșinel pentru impact.ro.