Cartea de condoleanțe a lui Ion Caramitru, semnată de sute de români! ”Ne mor valorile”

Teatrul Naţional din Bucureşti a deschis marți o carte de condoleanţe pentru cei care vor să îi lase un ultim semn de preţuire lui Ion Caramitru. Sute de români au lăsat mesaje emoționante.

Vestea morții lui Ion Caramitru a șocat o țară întreagă. Actorul a condus Teatrul Național din București în ultimii 16 ani, însă la decizia familiei, sicriul cu trupul neînsuflețit al maestrului nu a fost depus în foaierul instituției.

În schimb, rudele lui Ion Caramitru au deschis o carte de condoleanțe. Sute de români au putu astfel să-i aducă un omagiu maestrului. Mulți au avut lacrimi în ochi și cu greu au putut să așterne câteva cuvinte în memoria regretatului actor. (CITEȘTE ȘI: CARMEN HARRA, PREVIZIUNI DESPRE MOARTEA LUI ION CARAMITRU: ”NU AR FI AJUNS LA 80 DE ANI”)

”Noi veneam la spectacolele dumnealui, l-am iubit. Încep să ne moară valorile / Sunt regizor tehnic, l-am cunoscut personal pe domnul Caramitru și am lucrat de câteva ori împreună. Lumea teatrului e mai săracă acum / Speram să-l văd aici, de altfel, cred că multă lume spera asta. Îmi va lipsi în fiecare zi. Eram prieteni de 50 de ani, jucam tenis împreună. Am învățat multe de la el, a fost un Titan al culturii și al politicii, un om integru, a creat carectere, a modelat personalități. Nu i-am găsit niciodată nici măcar o singură greșeală. Un mare OM! Mult timp îl voi plânge, foarte mult timp / Am venit pentru a aduce un pios omagiu maestrului Caramitru, pentru un ultim gest de rămas bun față de un om pe care l-am apreciat. Eu l-am văzut în foarte multe spectacole, dar nu în atât de multe cât aș fi vrut pentru că mereu se întâmpla ceva, știți cum e… Mă îneacă emoția. Tuturor o să ne fie dor de dumnealui / Aș fi vrut să particip și la înmormântare, dar am înțeles că familia nu a dorit să comunice ora, pentru a nu participa publicul, ceea ce e regretabil”, sunt doar câteva dintre declarațiile românilor care au venit la TNB pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Ion Caramitru, potrivit click.ro

Ion Caramitru va fi înmormântat vineri

Actorul Ion Caramitru a murit pe 5 septembrie, la vârsta de 79 de ani. Maestrul era internat la Spitalul Elias de la începutul lunii august. Un stafilococ foarte rezistent la antibiotice i-ar fi cauzat moartea. Deși medicii au depus toate eforturile pentru a-l salva, Ion Caramitru s-a stins din viață.

Înmormântarea marelui actor va avea lor vineri, 10 septembrie, de la ora 12:00. Ion Caramitru își va dormi somnul de veci în cimitirul Bellu, pe Aleea Actorilor. (VEZI ȘI: CE BOALĂ L-A UCIS PE ION CARAMITRU. ACTORUL A REFUZAT CA TRUPUL SĂU SĂ FIE DEPUS LA TEATRUL NAȚIONAL)

În cursul zilei de luni, Bogdan Gheorghiu, Ministrul Culturii, a propus ca Sala Mare a Teatrului Naţional să îi poarte numele lui Ion Caramitru. Anunțul a fost făcut pe rețelele de socializare, spunând despre marele actor că a fost un ”vizionar și un motor pentru cultură”.