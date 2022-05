Alexandru Arșinel se află internat în spital. Care este starea de sănătate a actorului

Alexandru Arșinel, în vârstă de 82 de ani, se află internat într-o clinică privată. Care este starea de sănătate a actorului și de ce a ajuns, din nou, în mâinile medicilor.

Alexandru Arșinel a avut în ultima vreme numeroase probleme de sănătate și, din păcate, acesta a ajuns, din nou, în mâinile medicilor. Actorul este internat într-o clinică privată. Acesta ar avea o oboseală fizică accentuată, este conștient și nu ar fi exclusă o nouă intervenție chirurgicală pe cord deschis.

„Este însă foarte obosit, oboseşte de la câţiva paşi, motiv pentru care este ajutat să meargă la toaletă sau este dus cu căruciorul. Este ajutat să respire cu masca de oxigen.

Poate să respire şi singur, dar este ajutat pentru a-şi oxigena plămânii mai uşor. Din păcate, nu este exclusă o nouă intervenţie chirurgicală pe cord deschis, dar este ultima variantă existentă. Motivul este că, din cauza vârstei înaintate, şansele unei complicaţii pe masa de operaţie sunt imense”, au declarat surse apropiate lui Alexandru Arșinel pentru Playtech.ro.

Spre finalul anului 2021, Alexandru Arșinel a fost operat

La finalul lunii noiembrie a anului trecut, Alexandru Arșinel a fost operat pe inimă. Medicii i-au montat un stent și un stimulator cardiac. A fost nevoit să facă recuperare medicală.

Anul trecut, pe 17 noiembrie, Alexandru Arșinel a fost internat de urgență în spital, după ce a acuzat probleme la inimă. Ulterior, a suferit două operații complicate pe cord deschis.

“Am rămas cu niște sechele, dar sunt optimist. Am avut acele intervenții chirurgicale pe inimă, nu a fost chiar simplu, iar acum mă resimt. Dar lucrurile vor fi bune, cred că în câteva luni va fi ceva mai bine. E important că operația a reușit, că acum sunt mai bine decât înainte și că starea mea de sănătate se îmbunătățește. V-am spus, am niște sechele, dar nu sunt grave și am motive să cred că medicii nu au greșit când mi-au spus că voi fi bine. Am avut parte de niște medici minunați”, a spus, Alexandru Arșinel, potrivit Fanatik.ro.

“Fac recuperare medicală, fac niște proceduri, niște exerciții și cu cei de la Spitalul Monza, dar și în privat. De două ori pe săptămână vine cineva la mine acasă pentru recuperare, pentru terapie. Fac niște exerciții speciale, un fel de gimnastică medicală, nu sunt foarte intense, dar mă ajută foarte mult”, a mai precizat actorul.

