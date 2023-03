Alexandru Ciucu a rupt tăcerea! Prima reacție după divorțul de Alina Sorescu: „Cel mai greu an din viața mea”

Anul trecut, Alexandru Ciucu și Alina Sorescu aruncau bomba și anunțau că după un mariaj de 12 ani au ajuns la divorț. Chiar dacă nici unul dintre cei doi nu au vorbit prea mult despre motivele separării și despre divorț, despărțirea acestora nu a părut să fie una prea pașnică, având în vedere că aceștia s-au luptat în tribunal pentru cele două fetițe ale lor. Acum, Alexandru Ciucu a făcut primele declarații după divorț.

Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au avut o căsnicie timp de 12 ani. Din rodul iubirii lor au rezultat două fetițe, Carolina și Raisa. Cele mici se află acum în grija mamei, însă păstrează o legătură strânsă și cu tatăl lor. Invitat în cadrul unei emisiuni de televiziune, Alexandru Ciucu a vorbit pentru prima dată despre viața de după divorț.

Se pare că lucrurile s-au așezat între Alexandru Ciucu și Alina Sorescu, iar cei doi au găsit o cale de mijloc. Alexandru Ciucu a mărturisită că anul divorțului a fost cel mai greu an din viața lui, însă are speranțe mari pentru viitor. Acum, acesta încearcă să se concentreze asupra fetițelor lui și petrece cât de mult timp poate alături de cele două.

„A fost cel mai greu an din viața mea, lucrurile sper să se îndrepte anul ăsta, să fie mai bun, cel puțin pentru fetițe. Mă înțeleg foarte bine cu ele. Le-am făcut mucenici, am gătit eu. Mai mult decât atât m-am specializat chiar în anumite preparate. Reușesc să fac o supă de pui strecurată, așa cum le place fetițelor mele, în mai puțin de o oră”, a declarat Alexandru Ciucu, în cadrul unei emisiuni de televiziune.

Alina Sorescu, înfloritoare după divorț

Alina Sorescu a vorbit și ea despre viața de după divorț, în cadrul unei alte emisiuni de televiziune. În cazul artistei, lucrurile par să fie destul de roz de când este o femei singură. Aceasta a declarat că acum are mult mai multă încredere în ea și simte că a renăscut. Vedeta se concentrează în prezent pe cele două fetițe ale sale și pe viața profesională.

„Cred că am început deja să arăt o nouă față a mea. Simt că am renăscut și în anul care vine voi trece direct la fapte. Simt că am mai multă încredere în mine, mă prețuiesc mai mult, sunt mai atentă la primele semnale pe care le simt în legătură cu orice. Am o intuiție foarte bine dezvoltată.

E foarte recent totul (n.r. divorțul) și iau lucrurile ușor. Am foarte multe lucruri la care să mă gândesc și îmi umplu fiecare zi – fetițele, activitatea mea artistică. Am o viață plină și sunt recunoscătoare pentru toate lucrurile pe care le trăiesc și le-am consolidat în mulți ani de muncă”, a declarat Alina Sorescu.

