Alexandru Constantin a părăsit „Prima dragoste” din spectrul media, și anume televiziunea care l-a crescut încă de la vârsta de 19 ani. După ce a trecut prin mai toate etapele fișei postului de om de televiziune, fosta „jumătate” a Dianei Bart de la „Flash Monden” a migrat către orizonturile unei noi provocări, cea oferită de România TV. În interviul acordat exclusiv pentru CANCAN.RO, noul „știrist” din grila televiziunii de știri vorbește despre transferul ce a lăsat „Prima TV” fără unul dintre oamenii de bază.

Mutarea lui Alexandru Constantin a surprins fanii postului care a generat audiențe considerabile de-a lungul timpului, cu proiecte precum „Cronica Cârcotașilor” sau „Trăsniții”, adevărate hit-uri televizate la vremea lor.

Configurația grilei s-a schimbat, iar Alexandru Constantin s-a văzut nevoit să „salveze turma”, în timp ce fosta sa televiziune nu mai scotea audiențele de odinioară. Să fi fost de vină cifrele deficitare ale postului, pentru plecarea prezentatorului de la „Flash Monden” sau pur și simplu bătea vântul schimbării?

„Eu nu spun nu niciodată!”

Alexandru Constantin răspunde ferm unei problematici ce pare să se tot clarifice de mai bine de un an, de când gazda TV a ales să părăsească postul la care a evoluat peste un deceniu.

Chiar dacă se declară satisfăcut de decizia luată, fostul coleg al Dianei Bart nu ar exclude nici varianta reîntoarcerii la locul de „baștină”.

„Au fost 13 ani la Prima, anul trecut m-am mutat la România TV, prezint acolo câteva jurnale pe lună. A trebuit să plec după 13 ani, pentru că eram acolo de la 19 ani.

Am crescut acolo și am zis: «Hai, te-ai făcut mare, e cazul să îți iei zborul!». A fost bine, pentru că am început ca reporter, pe urmă prezentator, editor, am făcut tot ce era de făcut acolo.

Am lăsat în urmă colegi care îmi sunt foarte dragi, am crescut cu ei, ne auzim și acum la telefon. Nu aveam ce să mai fac la Prima și am plecat.

M-a întrebat cineva la un moment dat dacă m-aș reîntoarce, eu nu spun nu niciodată, nu se știe niciodată ce se întâmplă în viitor, n-am dramatizat nici plecarea, nu aș dramatiza nici întoarcerea sau plecarea în altă parte.

N-am dramatizat nici venirea la România TV, în general nu dramatizez!”, ne-a declarat Alexandru Constantin.

„Am ales varianta cea mai ușoară pentru mine!”

Prezentatorul de la România TV continuă șirul explicațiilor și dezvăluie cu ce se ocupă actualmente. Este vorba despre un business, pe care îl coordonează, semn că plecarea de la Prima a fost de bun augur.

Programul grilei în care este implicat pare să fie unul lejer, ce îi permite lui Alexandru Constantin să își desfășoare și activitățile independente.

„Eu am ales. M-am gândit cam un an dacă să plec sau nu, aveam două, trei variante. O variantă era să rămân, o variantă era să mă retrag un pic, să plec din Prima și să fac o pauză, să mă îndrept către o altă direcție.

În fine, mi-am deschis un business și mă ocup de el în continuare. Și a treia variantă, pe care am și ales-o, să plec într-un alt loc.

Aveam trei variante, am ales varianta cea mai ușoară pentru mine, acolo unde am întâlnit oameni foarte mișto. Oamenii sunt foarte OK acolo, m-au făcut să mă simt ca acasă din prima zi, pentru mine e foarte OK în momentul de față acolo.

Deci eu am vrut să plec, într-adevăr m-am gândit s-o fac, să n-o fac, să plec, să nu plec.

În fine, am plecat pentru că aveam aceeași emisiune de aproape 10 ani, simțeam că pentru mine nu mai reprezintă absolut nicio provocare și nu vedeam unde puteam să merg mai departe!”, a mai explicat Alexandru Constantin.

