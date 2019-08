Alexandru Cumpănașu, amenințat de anchetatori? ”Au fost și amenințări directe, oameni care au sunat pe telefonul organizației și pe telefonul personal”

Alexandru Cumpănașu a făcut dezvăluiri șocante în cadrul unei emisiuni TV. Unchiul Alexandrei Măceșanu susține că a fost amenințat de anchetatori.

”Eu m-am obișnuit cu bătăliile astea și cu oamenii răi din țara asta. Suntem, cu toții într-un acvariu plin de rechini. În acele mesaje și discuții, au fost clar amenințări la adresa mea, luări de poziție și plângeri prin care să se facă ceva împotriva mea, pentru a nu putea să mai influențez cazul. Au fost și amenințări directe, oameni care au sunat pe telefonul organizației și pe telefonul personal, de pe numere necunoscute, au fost și mesaje prin rețele online și alte tipuri de mesaje subliminale.

Am deranjat foarte mult corpul procurorilor. Am împuternicire clară din partea părinților, să îi reprezint în raport cu orice instituție, să depun documente, dă solicit informații și așa mai departe. Pentru mine este important să mă apar în situația în care pot fi acuzat. Vreau să le spun procurorilor că tot ceea ce am făcut a fost să ajut ancheta. Am venit cu informații”, a declarat Alexandru Cumpănașu la Antena 3.

Unchiul Alexandrei Măceșanu susține că are numele celor patru și un martor “de o credibilitate foarte mare” și că a dat aceste nume și toate informațiile Parchetului, iar de mai bine de o săptămână nu s-a făcut nicio audiere în acest sens, pentru a se stabili dacă vreunul dintre cei patru are vreo legătură cu principalul suspect al crimelor din Caracal. (CITEȘTE ȘI: DEZVĂLUIRE INCREDIBILĂ DESPRE CRIMINALUL DIN CARACAL! CE TIP DE FEMEI ABORDA PE INTERNET PENTRU A ÎNTREȚINE RELAȚII SEXUALE)

“#112vreausatraiesc. NU MAI POT! AM SPUS CA VOI SPUNE TOT daca simt ca descoperirea adevarului stagneaza sau este ascunsa. Animalul de DINCA era cunoscut, frecventat, folosit si poate chiar acoperit de cel putin 4 oameni al caror anturaj merge mult in urma:

– Un fost sef din Politia Caracal care astazi este mare om de afaceri in oras

– Un fost procuror si ulterior PrimProcuror al Parchetului Olt

– O fosta judecatoare cu care Dinca si cei 2 de mai sus se cunosc de multi ani si cu care Dinca a avut o relatie “de prietenie”. Si al carei sot se pare ca a disparut si nu a mai fost gasit.

-Cel putin un politician de Olt a carui familie il cunostea pe Dinca si care l-a folosit multi ani pt diverse treburi “marunte””, a scris Alexandru Cumpănașu, sâmbătă, pe Facebook.