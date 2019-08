Alexandru Cumpănașu, după ce a depus plângere penală împotriva INML: ”Cel care minte trebuie să facă pușcărie”

Unchiul Alexandrei, Alexandru Cumpănașu, a depus – astăzi – încă o plângere penală împotriva INML. Cumpănașu insistă în a spune că sunt foarte multe minciuni în această anchetă a crimelor din Caracal și consideră că toți cei care nu au spus adevărul trebuie să intre în pușcărie.

Alexandru Cumpănașu descrie situația existentă drept ”bizară” și scoate în evidență contradicțiile evidente. Conform celor declarate de unchiul Alexandrei Măceșanu, raportul Ministerului Public contrazice raportul Ministerului de Interne.

„Solicit procuroului general să stabilească în audieri în ce măsură a existat o patrulă care s-a deplasat la fața locului în noaptea de 25 iulie, când Alexandra se presupune că era în casă, indiferent dacă era vie sau nu. Patrula e în raportul Ministerului Public, dar nu există în raportul Ministerului de Interne. Cineva dintre cele două instituții minte. Cel care minte trebuie să facă pușcărie. De aceea,reaudierea tuturor trebuie făcută de îndată și să stabilim dacă a existat patrulă. Avem o situație cel puțin bizară pe care nimeni nu o tratează cu seriozitate, nci măcar procurorii”, a declarat Alexandru Cumpănașu, informează antena3.ro.

”Dincă a dormit liniștit până la 6 dimineața…”

Unchiul Alexandrei Cumpănașu a solicitat Interpolului și Europolului sprijin pentru identificarea traficului de persoane din județul Olt.

„Am cerut a identifica acele clanuri, acele rețele de crime organizată transfrontalieră, care pleacă dinspre Caracal sau care pleacă din județul Olt și merg către țări din U.E și nu numai. Această solicitare, evident, are legătură directă cu acest caz și cu Dincă pentru că, așa cum am mai spus, eu nu cred nicio secundă că acest om a acționat singur, nu cred nici acum că este singur, ci dimpotrivă, cred că a avut complici dacă aceste fete sunt ucise, ceea ce eu nu cred, sper că nu este așa și până la o probă evidentă, nu am nicio probă clară care să spună că lucrurile stau așa. A avut complici, acești complici trebuie identificați eu sunt convins că penibilul cu care au acționat autoritățile în prima fază și acolo nu mai trebuie să mai amintim nimic pentru că știți deja tot acel episod cu Parchetul Teritorial Olt. Le-a dat tot timpul acestor complici să iasă din țară. Deci eu nu cred că acești oameni mai stăteau după ce știau ce-i așteaptă, decât desigur, Dincă, care a dormit liniștit până la 6 dimineața deși știa că vine Poliția”, a completat Alexandru Cumpănașu.