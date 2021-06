Alexia Eram a recunoscut! Fiica Andreei Esca și Mario Fresh au fost la un pas de despărțire

Alexia Eram a recunoscut! Fiica Andreei Esca și Mario Fresh au fost, la un moment dat, la un pas de a pune punct relației lor.

Alexia Eram și Mario Fresh formează unul dintre cele mai longevive și sudate cupluri din showbiz-ul românesc. Relația lor nu a fost, însă, întotdeauna roz. În urmă cu ceva timp, cei doi au fost la un pas de a pune punct poveștii lor de dragoste. (CITEȘTE ȘI: MARIO FRESH ȘI ALEXIA ERAM, IMAGINI DIN AȘTERNUTURI! „ÎN SEARA AIA A DORMIT LA MINE… ȘI CE SĂ VEZI”)

Recent, fiica Andreei Esca a fost întrebată de un fan dacă ea și iubitul ei au fost pe punctul de a se despărți vreodată. ”Da, e adevărat”, a răspuns Alexia, fără să dea mai multe detalii. Cei doi au reușit totuși să treacă peste orice obstacol, iar acum relația lor este mai sudată ca oricând.

Mario Fresh, planuri serioase cu Alexia Eram

În urmă cu aproximativ o lună, Maria Fresh a vorbit despre relația lui și despre cum merg lucrurile. Acesta a declarat că are gânduri serioase și intenționează să urmeze drumul părinților lui, care s-au cunoscut și iubit de la o vârstă fragedă. (CITEȘTE ȘI: FIICA ANDREEI ESCA VREA SĂ FACĂ PASUL CEL MARE? CE A SPUS ALEXIA ERAM DESPRE O POSIBILĂ SARCINĂ)

”Da, eu așa am de gând. Eu am crescut într-o familie cu oameni care s-au iubit de tineri. Mama cu tata se cunosc de la 15 ani, la 18 s-au combinat, la 21 au conceput-o pe sora mea, iar la 24 pe mine. Eu am văzut și am fost crescut numai în iubire. Asta am căutat și asta am avut și am de oferit. Cu Alexia mă înțeleg foarte bine pe planul ăsta. Am foarte multe de oferit”, a declarat Mario Fresh.