Alexia Eram, despre situația ei financiară: “Sunt o fire cheltuitoare, dar banii pentru asta sunt făcuți, doar nu o să îi iei în mormânt”

Alexia Eram are o situație financiară de invidiat, deși are doar 21 de ani. Fiica Andreei Esca este influencer și a colaborat cu branduri celebre. Cu o parte din banii pe care i-a câștigat și-a cumpărat un apartament, în care deja locuiește, fiind pe propriile picioare.

Invitată în podcastul lui Radu Țibulcă de pe YouTube, Alexia Eram a vorbit despre situația ei financiară. La un moment dat, a fost întrebată ce ar face dacă ar primi un milion de euro. Imediat, tânăra a povestit că ar ține cont de mai multe aspecte.

“În primul rând, o mare parte din bani nu i-aș cheltui, și i-aș pune deoparte. Să zicem 500.000 de euro i-aș pune deoparte. Iar cu ceilalți 500.000, o parte aș ajuta case de copii, eu întotdeauna de Crăciun fac pachete și le duc copiilor, am fost în orașe cu copii săraci și chiar aș vrea să îi ajut dacă aș putea. Aș da o parte de bani acolo. Aș da spitatelor, în refacerea blocurilor din București, să fie uniform, să aibă o culoare frumoasă. Nu neapărat că mă deranjează, dar nu sunt niciodată renovate, sunt urâte, da. Să recondiționăm și casele superbe pe care le avem în țara noastră, să nu le dărâmăm. Cu restul de bani aș pleca în vacanță, aș călători în cât mai multe țări”, a spus Alexia Eram pe YouTube.

Alexia Eram ar investi în imobiliare. “Am o idee”

Dacă ar avea 500.000 de euro, Alexia Eram a recunoscut că ar lua în calcul să investească inclusiv în piața imobiliară.

“Pe aceea i-aș investi, nu știu exact în ce, într-un business, în imobiliare. I-aș lăsa acolo, dar dacă am o idee și vreau să investesc în ceva, să știu că îi am”, a mai declarat fiica Andreei Esca.

Întrebată despre veniturile ei, Alexia Eram a precizat că a reușit să pună și bani deoparte, deși este o fire cheltuitoare. Tatăl ei a avut un rol important, sfătuind-o să facă economii, chiar dacă este dificil.

“Tata m-a învățat de când eram mică să îmi pun și niște bani deoparte. Într-adevăr, eu sunt o fire care cheltuie cam mult și îmi e foarte greu să fac această decizie, dar încerc și să pun deoparte și să am tot timpul ceva. Eu sunt pe principiul că muncești pentru a avea niște bani, și banii sunt făcuți ca să îi cheltui, pentru că atunci când mori, nu o să îi iei în mormânt”, a spus Alexia Eram.

“Nu contează câți bani am făcut până acum”

Tânăra a evitat, însă, să dezvăluie suma pe care a câștigat-o până în prezent din diferitele proiecte în care a fost implicată.

“Nu contează câți bani am făcut până acum, contează să fii cu picioarele pe pământ, să știi cum să-i investești. Am o casă frumoasă, plătită din banii mei, îmi permit să merg în vacanțe, să mănânc la orice restaurant aș vrea, să petrec așa cum îmi doresc și să-mi cumpăr ce-mi doresc. Cam de trei ori pe an îmi doresc să merg în vacanță”, a încheiat ea subiectul.