Alexia Eram, despre cel mai dureros moment din viața ei: ”În fiecare zi plângeam”

Invitată în emisiunea „Teo Show”, Alexia Eram a fost întrebată despre cel mai dureros moment pe care l-a trăit până acum. Tânăra a spus că a plâns mult când a plecat în Anglia, la studii.

Plângea și în România, la despărțirea de familie, de toți cei dragi, dar și acolo, când era singură. „Cred că cel mai dureros moment prin care am trecut a fost atunci când am plecat la facultate, singură și a trebuit să mă descurc fără familie, fără prieteni, fără iubit. De fiecare dată când plecam plângeam și cred că acolo la fel, în fiecare zi plângeam, nu prea m-am adaptat. Nu îmi place să fiu singură… în general”, a declarat ea, la Kanal D.

De ceva vreme, Alexia Eram a revenit în România. A finalizat cursurile în Anglia, a primit chiar și diploma de absolvire vara aceasta.

Alexia Eram și-a luat casă nouă

Apartamentul achiziționat relativ recent de fiica Andreei Esca are două dormitoare și un living și se întinde pe două etaje. În plus, casa dispune de o terasă mare la etaj și una mai mică jos, totul fiind pe nuanțe de roz, alb și gri.

„Sunt foarte mândră că am reușit să-mi cumpăr un apartament. 3 camere, cochet și e al meu! Cu multe economii din proiectele mele, un împrumut de la bancă și un mic ajutor de la părinți, here I am! Sunt fericită și recunoscătoare! M-a inspirat culoarea roz – evident – pentru că este culoarea mea preferată și am vrut să fie retro-modern. Am colaborat cu un designer de interior, care m-a ajutat cu proiectarea casei.

Evident, cu ideile mele și ale lui tata. Am vrut neapărat ca apartamentul meu să aibă un dressing, așa că am transformat al doilea dormitor în dressing: paradisul meu”, a declarat Alexia Eram pentru „Story of a home”, un proiect în colaborare cu revista „A list magazine”.

