Alexia Eram şi Mario Fresh, vacanţă de vis de Valentine’s Day. Ce destinaţie au ales

Alexia Eram (23 de ani) și Mario Fresh (24 de ani) nu vrut să rateze ziua dedicată îndrăgostiților. Cei doi au plecat să își celebreze iubirea departe de România. Cuplul se bucură de o vacanță de vis, plină de dragoste și romantism. Bineînțeles, au ales și o destinație specială.

Fiica Andreei Esca și iubitul ei se bucură din plin de Ziua Îndrăgostiților. Cei doi au profitat de această ocazie și au plecat într-o escapadă romantică în Europa. Au ales o destinație de vis, unde trăiesc momente romantice. Alexia Eram a fost cea care a împărtășit câteva imagini din vacanță. Fosta concurentă de la America Express pare că radiază de fericire alături de Mario Fresh.

Alexia Eram și Mario Fresh formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri de la noi. Nu ratează nicio ocazie pentru a-și arăta iubirea. Sunt împreună de când erau doi adolescenți. Chiar dacă au mai avut parte și de certuri, au reușit să treacă peste probleme și au rămas unul lângă celălalt.

Fiica Andreei Esca și iubitul ei radiază de fericire atunci când sunt împreună. Pentru a se bucura de Valentine’s Day într-un cadru special, cei doi au plecat într-o vacanță romantică. Cuplul a ales o destinație specială pentru îndrăgostiți, și anume Barcelona.

Fosta concurentă de la America Express a împărtășit câteva detalii despre experiența trăită alături de Mario Fresh. Cei doi au ieșit la cină la un restaurant select din Barcelona și s-au bucurat de momentele petrecute împreună. Mai mult decât atât, artistul și-a surprins iubita cu un buchet de trandafiri.

Alexia Eram și Mario Fresh trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de aproximativ 7 ani. Erau doar niște adolescenți atunci când s-au întâlnit prima dată, iar începutul relației a fost marcat de ieșiri în parc. Fiica Andreei Esca a povestit cum l-a cunoscut pe iubitul ei și cum au ajuns să formeze un cuplu.

„Relația noastră a început în 2016, aveam 16 ani și șapte ani mai târziu, iată-ne, tot împreună. Prima oară, Mario a venit să cânte la ziua mea de naștere, când am împlinit 15 ani, ca invitat-surpriză, îl știam din mediul online și îmi plăcea de el ca și artist.

Nu atunci ne-am cunoscut oficial. A cântat și a plecat, apoi după un an de zile, ne-am întâlnit la un eveniment. Acolo am făcut cunoștință oficial, am vorbit, ne-am schimbat numerele de telefon și de atunci suntem împreună.

Am avut câteva date-uri, prin parc, la niște restaurante de prin parc, așa ca adolescenți și, de atunci, am rămas împreună”, a declarat Alexia Eram pentru Viva.