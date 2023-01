Alexia Țalavutis și soțul ei au fost implicați într-un accident, în vacanța din Thailanda: ”A ajuns de urgență pe masa de operație”

Au mers în Thailanda cu gândul de a petrece momente superbe împreună, însă o experiență avea să schimbe total cursul vacanței! Alexia Țalavutis și soțul ei au fost implicați într-un accident rutier. Pe rețelele de socializare, artista a dezvăluit ce s-a întâmplat de sărbători. Iată detaliile mai jos, în articol.

Alexia Țalavutis și soțul ei, Alex, au mers într-o vacanță în Thailanda, acolo unde și-au dorit să petreacă de Crăciun și de Revelion. Însă, cei doi nu au mai reușit să se bucure de experiența aceasta, pentru că au fost puși în fața unei situații cumplite. Au fost implicați într-un accident rutier. Pe rețelele de socializare, artista a făcut o serie de postări prin care a explicat ce s-a întâmplat și care este starea de sănătate a partenerului de viață.

În urma accidentului, soțul artistei a ajuns de urgență la spital. Bărbatul s-a ales cu hemoragie internă, trei coaste rupte, iar anumite organe au fost afectate.

„Chiar de Crăciun, pe 25 decembrie, eu și soțul meu am făcut un accident cu scooterul în Thailanda. Dintr-o banală căzătură, așa cum i-am spus noi, Alex a ajuns de urgență pe masa de operație. Hemoragie internă, 3 coaste rupte, splina sfâșiată, aer în plămâni, rinichiul sângera… și acum când scriu rândurile astea simt cum pulsul a luat-o razna, dar Slavă Domnului, acum este bine”, a scris Alexia Țalavutis pe internet.

Vezi și ALEXIA TALAVUTIS, DETALII NEȘTIUTE DIN CULISELE „LALA BAND”! CUM AU CÂȘTIGAT TINERELE VEDETE MARELE „PARIU CU VIAȚA”

Citește și ALEXIA TALAVUTIS, DEZVĂLUIRI DESPRE CEA MAI MARE DORINȚĂ: “M-AM VĂZUT DINTOTDEAUNA MAMA TÂNĂRĂ, DAR … ”

Alexia Țalavutis a explicat ce s-a întâmplat cu doar câteva momente înainte de accident

Alexia Țalavutis a făcut o serie de dezvăluiri legate de ziua în care s-a produs accidentul.

„În dimineața aceea, am luat micul dejun, cafeluța pe plajă, toate cele, am făcut videoclipul ăsta să le trimitem părinților și prietenilor, apoi am plecat spre o plajă de pe insulă și bam! Șoc! Am făcut Crăciunul într-un spital cu doctori alergând în jurul nostru, făcând tot ce le-a stat în putință să îl salveze pe Alex. A durat mult să procesăm toate informațiile. Au fost niște momente… nu le doresc nimănui”, a scris Alexia pe Instagram.

După 11 zile, Alexia Țalavutis și partenerul său vor fi externați din spital.

„Astăzi, după 11 zile în spital, ne externăm și putem să zâmbim că am trecut împreună peste încercarea asta atât de grea. Recuperarea lui Aelx continuă, nu avem voie să zburăm deocamdată. O luăm ușor, pas cu pas, și totul va fi bine”, a mai scris artista.

Sursă foto: Instagram