Alice Cavaleru și Vladimir Drăghia trec prin clipe grele! Ce s-a întâmplat cu Alegra, fiica lor cea mică

Alice Cavaleru și Vladimir Drăghia trec prin clipe grele, din cauza problemelor de sănătate cu care se confruntă fiica lor, Alegra. Şatena a povestit pe reţelele de socializare ce i s-a întâmplat micuţei.

Alice Cavaleru a născut pentru a doua oară în urmă cu câteva luni. Atunci, vedeta a adus-o pe lume pe mezina familiei, Alegra.

Acesta era primul Crăciun pe care vedetele îl petreceau în formulă completă, însă planurile pe care le-au făcut au fost date peste cap din cauza problemelor de sănătate cu care se confruntă micuța Alegra. Fetiţa a răcit şi s-a simţit foarte rău, însă din fericire nu a avut nevoie să fie internată în spital.

Partenera lui Vladimir Drăghia obişnuieşte să îşi ţină la curent fanii cu tot ce se întâmpla în viaţa ei, iar prin intermediul unui mesaj le-a povestit acestora prin ce a trecut.

„Primul Crăciun al Alegrei a venit la pachet cu prima ei gripă: febră, planuri anulate și trei nopți nedormite, dar măcar e fără internare. Acum deja e mult mai bine și cred că pot spune că am sărit și hopul ăsta. Sper ca 2023 să vină cu sănătate și liniște pentru toată lumea”, a povestit Alice Cavaleru, într-o postare distribuită pe Instagram.

Alegra, probleme de sănătate încă de la naştere

Din păcate, nu este prima dată când micuța trece prin astfel de situaţii. La scurt timp după ce a venit pe lume, Alegra a fost diagnosticată de către medici cu septicemie.

„Când avea Alegra două săptămâni, într-o seară, pregătind-o pentru somn, am sesizat că are fața umflată rău pe o parte. L-am anunțat pe Vladimir că plec la spital cu ea și am ieșit imediat pe ușă. A urmat cea mai lungă și urâtă noapte pe care o poate avea o proaspătă mămică. M-am internat cu ea în spital spre dimineață, după o noapte de așteptare. Făcuse o infecție pe glanda salivară. Diagnostic: parotidită infecțioasă, lucru foarte rar întâlnit la un bebeluș atât de mic.

După cinci zile de tratament, cu o zi înainte să plecăm acasă, au venit rezultatele analizelor: septicemie. Infecția ajunsese în sânge. Urma să mai stăm șapte zile în spital. Alegra trebuia să primească un alt antibiotic conform antibiogramei. Am ascultat vorbele doctorului aproape înghețată”, a povestit Alice la acea vreme.