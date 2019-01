Alin a murit! Vestea care a cutremurat o țară întreagă

Un român în vârstă de 25 de ani a avut parte de o moarte subită în Anglia, după ce inima i-a cedat. Familia se chinuie acum să adune bani pentru a-l putea aduce în țară ca să-l îngroape.

Originar din Prahova, tânărul se lupta cu o boală cardiacă, boală care, într-un final, i-a adus și moartea, potrivit Observator.

„Nu are cum… nu vreau sa cred așa ceva. Atât de tânăr? El era mereu cu zâmbetul până la urechi și cu planurile făcute… dornic să le ducă la bun sfârșit”, a fost mesajul sfâșietor postat de o prietenă de-ale lui Alin.

Prietenii lui Alin își amintesc de un tânăr muncitor și ambițios și în care își puteau pune baza.

Rudele cer acum ajutor pentru a repatria trupul prahoveanului.

„AM NEVOIE DE AJUTOR !!! Am rugămintea la toti cei care vad această postare sa ma ajute cu o distribuire sau sa ia legatura cu Seba Sebelo Alexandru Mitrica 072 644 51 48 , daca pot ajuta cu bani pentru repatrierea trupului unui baiat care a plecat mult mult prea devreme dintre noi Mitrica Alin la doar 25 de ani a decedat in Manchester ..fratele lui se va ocupa sa strângă bani pentru repatriere ,Va rog mult sa facem singurul lucru care a mai ramas de facut din pacate, ODIHNESTE-TE IN LINISTE PRIETEN DRAG !!!”, este apelul făcut de familie.