„Nu putem trata problemele venoase fără mișcare!” Dr. Cezar explică de ce activitatea fizică este esențială pentru circulatia sanguină

„Nu putem trata problemele venoase fără mișcare!Dacă stai pe loc, sângele stagnează. Dacă te miști, îl ajuți să circule, să se întoarcă, să curețe, să regenereze.” Această afirmație a Doctorului Cezar reflectă un principiu medical fundamentat științific legat de fiziologia venelor, de importanța fluxului sanguin și de modul în care activitatea fizică influențează sănătatea sistemului venos.

Circulația sângelui spre inimă, în special din membrele inferioare, este un proces care se desfășoară împotriva gravitației. Venele picioarelor trebuie să transporte sângele neoxigenat în sus, spre inimă, iar acest lucru se realizează cu ajutorul unor valve unidirecționale și cu sprijinul mușchilor gambei care acționează ca o pompă naturală atunci când se contractă.

Dr. Cezar, despre problemele venoase și mișcarea

Această „pompa musculară” este crucială pentru eficiența venelor: atunci când mușchii gambelor se contractă în timpul mersului sau al altor activități, sângele este propulsat mai eficient spre inimă și nu se acumulează în venele picioarelor, prevenind astfel staza sanguină și presiunea crescută în vene care contribuie la apariția simptomelor venelor varicoase și a insuficienței venoase cronice.

Mișcarea regulată are multiple efecte benefice asupra sistemului venos și circulației. În primul rând, îmbunătățește returnarea venoasă prin activarea mușchilor picioarelor, tonificând „pompa” venoasă naturală, ceea ce înseamnă că sângele care altfel ar stagna sau ar circula lent este împins spre inimă cu mai multă eficiență. Activitatea fizică susține și sănătatea valvei venoase prin reducerea presiunii excesive în venele superficiale, reducând astfel riscul de dilatare permanentă a venelor. În plus, exercițiile regulate susțin menținerea unei greutăți corporale sănătoase, iar greutatea corporală crescută este un factor de risc cunoscut pentru dezvoltarea varicelor și agravarea insuficienței venoase.

Ce se întâmplă cu sângele atunci când nu ne mișcăm

Sedentarismul favorizează stagnarea sângelui în venele membrelor inferioare. Când o persoană stă mult timp pe scaun sau în picioare fără mișcare, mușchii nu mai ajută la împingerea sângelui spre inimă. În timp, acest lucru duce la dilatarea venelor, la slăbirea valvelor venoase și la apariția refluxului venos, adică întoarcerea sângelui în jos.

Această stagnare explică simptomele frecvent întâlnite la persoanele cu probleme venoase: senzația de picioare grele, umflături la nivelul gleznelor, dureri, crampe nocturne și apariția varicelor. În formele mai avansate, lipsa unei circulații eficiente poate duce la inflamații cronice, modificări ale pielii și chiar ulcerații venoase. De aceea, medicina modernă recomandă cu tărie includerea mișcării în stilul de viață al persoanelor cu probleme venoase sau cu risc de astfel de afecțiuni.

Exercițiile de intensitate moderată, cum ar fi mersul pe jos, înotul sau ciclismul, stimulează „pompa” musculaturii gambei, îmbunătățesc fluxul sanguin general și reduc presiunea asupra pereților venoși. Chiar și activități simple, precum ridicarea repetată a picioarelor sau exercițiile de flexie la nivelul gleznelor atunci când stai așezat, pot avea un impact pozitiv asupra circulației venoase.

Mișcarea, element-cheie în buna funcționare a circulației venoase

Această activitate nu este doar preventivă; în combinație cu alte măsuri, cum ar fi evitarea șederii prelungite în aceeași poziție și menținerea unei greutăți sănătoase, exercițiile fizice pot ameliora simptomele insuficienței venoase și pot îmbunătăți calitatea vieții persoanelor afectate.

În concluzie, afirmația Dr. Cezar nu este doar o formulare inspirată, ci se bazează pe mecanisme fiziologice clare: fără mișcare, sângele tinde să stagneze în venele inferioare din cauza lipsei activării mușchilor și a fluxului venos insuficient; cu mișcare, se activează „pompa” musculară care favorizează revenirea sângelui spre inimă, reduce presiunea în vene și previne complicațiile venelor varicoase și insuficienței venoase cronice.

Mișcarea este, așadar, o componentă esențială în managementul și prevenția problemelor venoase, alături de alte măsuri medicale recomandate de specialiști pentru sănătatea circulatorie optimă.

