Alin Oprea, dezvăluiri emoționante despre iubita lui, Medana: „Mi-a dăruit Iubirea când am fost tratat cu ură”

Alin Oprea, solistul trupei Talisman, și iubita sa, Medana, sunt împreună de 2 ani și se iubesc la nebunie. Într-un interviu recent, despre relația pe care o are cu femeia despre care zice că i-a schimbat viața.

Cei doi îndrăgostiți spun că abia acum au înțeles ce înseamnă dragostea adevărată. Alin a povestit, totodată, ce a simțit când văzut-o prima dată pe Medana.

„Întâlnirea cu Medana a fost una magică, în sensul că am avut sentimentul că mi-am găsit în sfârșit iubita pe care o visasem de o viață, dar care a rătăcit, asemeni mie, cu alte «misiuni» până acum.

Am trăit o regăsire profundă. Totul se potrivea… Fizic, mental, emoțional și spiritual. În prima seară, când ne-am cunoscut, am stat de vorbă vreo două ore, dar cred că am rostit mai mult de 20 de cuvinte identice, perfect sincronizat. Gândeam și rosteam aceleași lucruri deodată”, a mărturisit Alin Oprea pentru CIAO.

Cel mai frumos gest pe care i-a făcut iubita lui

Și nu în ultimul zice că sentimentele pe care le simte pentru Medana sunt cele mai profunde pe care le-a experimentat în viața lui.

„Faptul că mi-a dăruit TOTUL, a fost cel mai profund lucru care s-a petrecut în viața mea. Mi-a dăruit Iubirea când am fost tratat cu ură, mi-a dăruit sufletul ei când al meu era pierdut, mi-a dăruit tandrețe când eu eram tratat cu agresivitate și mi-a dăruit respect atunci când am fost umilit. Pentru mine este un ÎNGER”, a mai spus Alin Oprea pentru aceeași sursă.

”Talisman” s-a ”rupt” în 2006

Solistul Alin Oprea a debutat alături de Tavi Colen, pe 16 decembrie 1996, la Festivalul „Om bun”, unde au şi câştigat marele premiu pentru Talisman. Piesa lor de rezistenţă, „Atât de singur”, s-a vândut în peste jumătate de milion de exemplare ale primului lor album. În 2006, cei doi artiști au rupt colaborarea. Tavi Colen a luat atunci decizia de a pleca din trupă și i-a reproșat mai multe lucruri colegului său.

„Eu l-am rugat pe Alin să facă trei lucruri ca să continue. Vreau să îi aduc aminte cele trei condiții pe care l-am rugat să le îndeplinească pentru ca noi să putem continua cu această formație. Nu doream să mai bea alcool înainte de spectacol. L-am rugat să nu mai vină cu soția la concerte, nu din cauză că nu-mi plăcea fața ei sau că aveam altercații.

Aveam momente în care Larisa îmi explica cum să cânt, cum să merg, cum să mă îmbrac și chestia asta m-a deranjat foarte tare. Nu din motive prietenești i-am spus să nu mai vină cu ea, ci din motive profesionale. Să vină cu ea la concerte, să stea în sală, nu în culise. A treia condiție este un pic mai delicată. Eu am un contract pe care din păcate nu am putut să vin să vi-l arăt”, dezvăluia Tavi Colen.

