Alin Oprea, surpriză impresionantă pentru Medana cu ocazia aniversării a 2 ani de relație: “Un aranjament format din peste 1.500 de trandafiri”. Ce cadouri i-a pregătit bruneta | FOTO

A fost sărbătoare mare în cuplul Medana Berciu – Alin Oprea! Ei au împlinit doi ani de când au decis să meargă pe același drum în viață și și-au făcut surprise de suflet, așa cum a menționat cântărețul în cadrul unui interviu oferit astăzi. Superba brunetă a fost surprinsă de partenerul ei de viață cu un aranjament format din peste 1.500 de trandafiri de săpun, iar când i-a fost dezvăluit darul, ea a avut lacrimi în ochi.

Medana Berciu și Alin Oprea au aniversat 2 ani de relație

În vârstă de 49 de ani, Alin Oprea a rămas un bărbat extrem de romantic… Îndrăgostit până peste cap de femeia alături de care și-a refăcut viața, el a pus la punct un plan tare fain de a-i arăta cât de mult o iubește.

“Tocmai s-au împlinit doi ani de la momentul care urma să-mi schimbe total viața, de la momentul în care am început să înțeleg ce înseamnă cu adevărat iubirea, respectul și demnitatea, de la momentul în care am realizat că nu este de ajuns să îmbătrânești frumos lângă cineva, ci mai mult decât atât, că poți întineri de-a dreptul lângă cineva care îți oferă ceea ce sufletul, mintea și trupul tău au atâta nevoie. S-au împlinit doi ani de la prima întâlnire aparent întâmplătoare cu iubita mea Medana, un moment magic în care am simțit amândoi acea chemare pe care o așteptam de o viață”, a declarat fostul solist al trupei Talisman pentru click.ro.

Despre surprizele pe care și le-au făcut unul altuia, Alin Oprea a spus: “Cadourile oferite reciproc au fost de suflet. Eu am surprins-o cu un aranjament floral deosebit cu mesajul: «Medana, te iubesc!», format din peste 1.500 de trandafiri, iar eu am primit două torturi, preparate personal de către ea, cu inscripțiile: «Alin, te iubesc enorm!» și: «2 ani, La mulți ani!»”.

Nu rata: Continuă scandalul dintre Alin Oprea și Larisa! “Voi apela la toate căile legale de a-mi proteja numele și imaginea”

Alin Oprea a dezvăluit că a fost înșelat de Larisa, fosta soție

În toamna anului trecut, a susținut în cadrul unui interviu că Larisa l-a înșelat cu nouă bărbați; unul dintre amanți este antrenor de Kangoo Jumps care lucrează la o sală de sport din București.

“Un alt moment delicat a fost în anul 2014, atunci când eu eram împreună cu formația Talisman în organizarea unui turneu caritabil de peste cinci luni, cu scopul adunării de fonduri pentru salvarea vieții și redarea vederii micuțului Mihăiță. La polul opus, soția mea tocmai se îndrăgostise lulea și avea o noua relație cu un antrenor de Kangoo Jumps din București cu care s-a afișat public până și la emisiuni TV. Există și alte infidelități, însă, mă limitez la acestea două, considerându-le pe celelalte doar niște aventuri. C-au fost două, c-au fost nouă, de-atunci nu mai e ca nouă. Fac și eu haz de necaz acum, însă, realitatea este că nu am putut să trec peste toate infidelitățile ei, acesta fiind, de fapt, motivul real al divorțului”, a mai afirmat Alin Oprea pentru publicația click.ro.

Citește și: Alin Oprea, declarație de dragoste pentru iubita lui: “Tu ești «medicul» care mi-a salvat viața când alții m-au îmbolnăvit”

Sursa foto: Facebook / Alin Oprea & Medana Medaria