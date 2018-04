Vacanța de fițe din ”Raiul milionarilor” pare că nu i-a priit pe deplin Alinei Eremia. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, a întâlnit-o pe artistă, în aeroport, într-o ipostază mai puțin obișnuită. Nici măcar iubitul ei, Edi, nu a putut să o facă să zâmbească la întoarcerea din Dubai. (CITEȘTE ȘI: ALINA EREMIA, DEZVĂLUIRI INTIME DESPRE RELAŢIA CU EDI BARBU!)

Zilele trecute, CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, a întâlnit-o pe Alina Eremia în Aeroportul Otopeni, când artista se întorcea din vacanța de cinci stele pe care a petrecut-o alături de Edi, bărbatul care i-a furat inima, în ”Raiul milionarilor”, Dubai.

Îmbrăcată lejer – cu un tricou alb, o pereche de blugi și cu privirea acoperită de ochelari de soare, vedeta părea oarecum dezorientată. De vină ar putea fi zborul lung, de natură să bulverseze pe oricine. Cert este că Alina Eremia s-a arătat supărată. Nici măcar cu iubitul ei nu a fost prea drăgăstoasă, cei doi s-au comportat aproape ca doi străini. (VEZI ȘI: ALINA EREMIA A RECUNOSCUT CĂ ESTE DEPENDENTĂ DE …)

Mai mult decât atât, Alina Eremia, a avut, la un moment dat, o ieșire nervoasă. După ce a căutat minute în șir un taxi, pe aplicația de pe telefonul mobil, Alina a răbufnit la adresa iubitului ei. Cântăreața i-a reproșat că nu și-ar da interesul pentru a găsi mai repede o mașină disponibilă. (NU RATA, AICI: ADEVĂRUL DESPRE PARTAJUL MEGA-MILIONARULUI DIN CLUJ!)

După ce au reperat, în sfârșit, o mașină, cei doi s-au grăbit să se îmbarce spre casă. Prima a fost Alina, absorbită total de telefon, urmată îndeaproape de Edi, care a împins de zor valizele pline. Semn că Alina a avut spor la cumpărături în magazinele cu branduri de lux din Dubai. (VEZI AICI: ALINA EREMIA A ZĂPĂCIT EFECTIV UN DOMN CU NEPOŢEI…)

A impresionat-o pe Thalia!

Alina Eremia a interpretat melodia „Equivocada”, aparţinând Thaliei, cu ani în urmă, dar, recent, artista mexicană a descoperit-o şi a fost plăcut impresionată. În semn de mulţumire, Thalia a încărcat pe contul său de Instagram videoclipul în care Alina cântă respectiva melodie şi a adăugat un simplu: „Îţi mulţumesc pentru că mi-ai cântat piesa în spaniolă”.

Românca s-a simţit măgulită de gestul Thaliei. “Mă bucur că Thalia a apreciat momentul, şi modul în care am cântat piesa ei, Equivocada. Chiar dacă au trecut aproximativ șapte ani de când am interpretat piesa, nu am uitat-o nici până în ziua de astăzi. Întotdeauna am apreciat-o pe Thalia”, a declarat Alina Eremia. (CITEȘTE ȘI: A ÎNȘELAT-O ÎNAINTEA NUNȚII PE CUNOSCUTA ”AMBASADOARE A FRUMUSEȚII”)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro sau pe Whatsapp la 0741 CANCAN (226.226)