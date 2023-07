Alina Eremia, pregătită de nunta cu Edi Barbu? Cântăreața încă așteaptă inelul de logodnă: ”E imposibil”

Alina Eremia pare să fie pregătită să înceapă un nou capitol în viața ei. După 8 ani de relație cu Edi Barbu, iubitul ei, cântăreața așteaptă să primească inelul de logodnă, însă anunțul pare să se lase așteptat. Care este, de fapt, motivul.

A crescut în lumina reflectoarelor și a reușit să-și clădească o carieră muzicală în plină ascensiune. Pentru ca viața ei să fie în echilibru, Alina Eremia pare să fi găsit secretul. Se simte împlinită la brațul iubitului ei, se mândrește cu ele și nu ezită nicio clipă să spere la un viitor împreună. Ce se întâmplă în viața ei sentimentală, la acest moment? Ei bine, de 8 ani trăiește o poveste de dragoste cu Edi Barbu, bărbatul alături de care speră să ajungă în fața altarului, însă ”anunțul” pare să se lase așteptat.

Este Alina Eremia pregătită să se căsătorească cu Edi Barbu?

În cadrul unui interviu, Alina Eremia a mărturisit, fără rețineri, faptul că încă așteaptă să fie cerută în căsătorie de către iubitul ei. Deși susține că nu a pus niciodată presiune pe partenerul ei, crede cu tărie că pasul cel mare va avea loc la timpul și momentul potrivit. Până atunci, celor doi nu le rămâne decât să se bucure unul de celălalt și să lase timpul să-și facă ”datoria”.

”Sunt de opt ani într-o relație cu Edi, o relație extraordinar de frumoasă, o relație care a înflorit cât se poate de frumos, sunt foarte fericită, cred că este jumătatea mea. Inserez din când în când poze pe rețelele de socializare, pentru că lui nu-i place să apară nici în poze, nici în filmări, dar e imposibil atunci când surprind momente frumoase să nu deschid oamenilor o fereastră către lumea mea.

Eu nu m-am gândit încă să-l cer, eu știu că el are de mult chestia asta în plan, însă nu am grăbit niciodată pasul ăsta. La modul serios, cu inel, nu m-a cerut, pentru că altfel îl purtam deja, pentru că aș fi zis „da”, dar nici eu nu am dat semne din punctul ăsta de vedere. Am lăsat să curgă relația în mod firesc, să ne bucurăm unul de celălalt și evident că pasul ăsta se va întâmpla, nu știu când, dar îmi place să fiu surprinsă.”, a spus Alina Eremia pentru Viva.ro

Alina Eremia: ”Mi se pare că munca adevărată este sa te menții în top”

Se spune că în spatele unui bărbat fericit există o femeie de succes, iar aceste vorbe par să se potrivească și în cazul Alinei Eremia. A muncit de mică la visul ei, iar acum este într-un punct al carierei sale în care reușește să se mențină pe o linie de plutire. De altfel, cântăreața a recunoscut că munca adevărată din spatele unui artist este să se mențină. Așteptările din partea fanilor sunt mari, iar munca trebuie să fie una de calitate.

”E greu, îți dai seama, e simplu să atingi un anumit succes, dar mi se pare că munca adevărată este să te menții și să livrezi la fel de bine, pentru că deja după primul succes vin la pachet și așteptările. Și așteptările sunt mari, cel puțin așteptările mele vizavi de mine sunt foarte mari. Și atunci eu vreau să livrez lucruri cât mai bune, de cât mai bună calitate și cât mai inovative.”, a spus artista în urmă cu ceva timp, pentru CANCAN.RO.

