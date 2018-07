Alina Eremia este una dintre cele mai populare vedete din showbizul autohton și trebuie să se ridice la înălțimea așteptărilor fanilor ei. Vedeta face mult sport pentru a se menține în formă, dar are mare grijă și la alimentație, mai ales după ce a reușit să slăbească zece kilograme. (Citește și: Alina Eremia, declarație de dragoste pentru iubitul ei: „A fost prima persoană care…”)

Cântăreața merge de trei ori pe săptămână la sală, asta după ce nu mai făcuse sport din copilărie: “Am facut handbal cand eram mica si eram in echipa scolii, nu mai stiu ce post aveam, dar in niciun caz in poarta”.

Și cum sportul merge mână-n mână cu o dietă echilibrată, Alina este foarte conștiincioasă, chiar dacă mai pofte: “Nu am abandonat treaba asta cu alimentatia dupa ce am slabit, pentru ca multi asta fac, zic “la revedere, mananc ce vreau”. Ciocolata am reusit sa o inlocuiesc cu ciocolata indulcita cu stevie. Cateodata mai poftesc la cartofi prajiti”.

“Am primit trei cereri în căsătorie!”

Are mulți fani și se simte împlinită pe toate planurile. Inclusiv în cel sentimental. Are o relație cu Edi Barbu, pe care l-a cunoscut la sala de fitness. Bărbatul este tot timpul alături de ea și îi oferă tot sprijinul de care are nevoie. Cântăreața este, însă, discretă când vine vorba de relația ei. (Au apărut în public în minuscule costume de baie! )

„Nu mă ascund, aşa cum la un moment dat am vrut să spun povestea mea şi a iubitului meu pentru că deja se specula prea mult şi nu eram OK cu treaba asta. Nu mă ascund, dar nici nu îmi place să plusez pe treaba asta. Îmi place să plusez prin muzica mea„, a spus Alina Eremia la un post de televiziune.

Datorită faptului că arată bine și este cunoscută, Alina Eremia este o femeie dorită de mulți bărbați. Acest lucru nu are, însă, un impact negativ asupra relației pe care o are cu Edi Barbu, care nu este deloc gelos. „Am primit de curând chiar trei cereri în căsătorie de la fani. Eu și Edi suntem doi oameni maturi şi ştim să evaluăm foarte bine lucrurile şi nu lăsăm lucrurile de genul să aibă vreun impact asupra noastră„, a mai spus Alina Eremia.