Alina Pușcaș a anunțat când naște al treilea copil. Vedeta Antenei își pune sarcina în pericol?! Gestul făcut de ea

Aflată în ultima lună de sarcină, Alina Pușcaș a anunțat când naște al treilea copil cu soțul ei, Mihai Stoenescu. Mărturisirea vedetei de la Antena 1 a fost însoțită de o poză care a atras atenția tuturor din cauza detaliilor care apar în ea. Unii dintre internauți sunt de părere că prezentatoarea de la “Te cunosc de undeva!” și-ar pune sarcina în pericol.

Citește și: Ce a răspuns Alina Pușcaș atunci când a fost întrebată de băiețelul ei cum va veni pe lume surioara lui

Alina Pușcaș a anunțat când naște al treilea copil

Alina Pușcaș va deveni mamă pentru a treia oară la 33 de ani. Seara trecută, vedeta a ieșit în oraș, iar ținuta elegantă a fost accesorizată cu un colier cu perle, dar și sandale cu toc… un tip de încălțăminte care nu este recomandat de specialiști pentru femeile aflate pe ultima sută de metri cu sarcina, pentru că poate fi periculos. Înainte să plece din casă, prezentatoarea de la Antena 1 și-a făcut un selfie, iar la descriere a dezvăluit că va naște la finalul acestei luni: “2 weeks and some days to go but Big Mama is still going out 🤪🍾❤️ #pregnant #nightout #moments (n.r.: Peste mai bine de două săptămâni vine, dar «mama mare» încă iese în oraș #însărcinată #iesirenocturna #momente)”.

Pe lângă urări, viitoarea mămică a fost întrebată câte kilograme a luat în timpul sarcinii cu numărul 3, însă, ea a mărturisit că nu știe, subliniind că nu s-a cântărit de teamă că va intra în panică la aflarea adevărului. De altfel, așa a procedat și în timpul celorlalte două sarcini. “Savurează din plin aceste momente minunate 😍🎈🌸”, “O viitoare mamă foarte frumoasă! Minunată!! ❤️”, “Radiezi de frumusețe, ca de obicei😘🤗”, “Foarte frumos, mă bucur pentru tine”, “Naștere ușoară și să te bucuri de el ❤❤❤” sunt cinci dintre comentariile strânse de postarea vedetei.

Citește și: Ce și-a dorit de mică Alina Pușcaș! ”Mi se pare interesant! Îmi pare rău că nu am…”