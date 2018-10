Alina Pușcaș nu știe ce să mai facă cu copiii ei: ”Se păruiesc, se bat, se lovesc…”

Alina Pușcaș nu știe ce să mai facă cu copiii ei. Vedeta a mărturisit că nu are timp să citească cărți despre parenting și încearcă să se descurce cum poate cu cei mici care fac numai năzbâtii.

Se bat tot timpul, se ceartă tot timpul. Oricât de mult am încercat să le explic că nu este bine că sunt frați, nu-mi iese, cred că trebuie să mă impun mai mult. Nu am răbdare să citesc cărți de parenting, dar încerc să fac cum simt. Uite că nu-mi iese cu cearta asta dintre ei. Se păruiesc, se bat, se lovesc. Nu știu ce să fac.” a spus Alina Pușcaș, la Prietenii de la 11. (CITEȘTE ȘI: ALINA PUȘCAȘ, LA UN PAS SĂ CEDEZE: ”AM AVUT MOMENTE CÂND AM CĂZUT FOARTE TARE, PSIHIC VORBIND”)

Alina Pușcaș, între familie și carieră

Alina Puşcaş şi stomatologul Mihai Stoenescu se iubesc ca în prima zi. Cei doi au făcut primul pas anul acesta, dar se iubesc de mai mult timp. Aum împreună doi copii, dar reuşesc să împartă viaţa de familie şi viaţa de cuplu într-un mod în care să împace şi capra şi varza, cum spune o vorbă românească. (VEZI ȘI: IMAGINI ARZĂTOARE CU ALINA PUȘCAȘ, FAIMOASA SEXY-MĂMICĂ, LA PLAJĂ)

„Mihai este suficient de capabil să înțeleagă ce înseamnă ficțiunea și actoria și viața privată. Fac o diferență foarte clară. În primul sezon din serial îmi dădeam mereu verigheta jos pentru că am jucat alături de un personaj pe care îl chema tot Mihai. Nu am vrut să combin lucrurile. Am zis să nu amestec inelul și verigheta de la Mihai, mai bine în dădeau ei ceva de la recuzită.”, a mai spus Alina Pușcaș.