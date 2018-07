Imagini arzătoare cu Alina Pușcaș, faimoasa sexy-mămică, la plajă

Imaginile o dovedesc din plin, Alina Pușcaș și Mihai Stoenescu formează un cuplu fericit! (Reduceri mari la jocuri PC) CANCAN.RO, site-ul nr.1 din România, i-a întâlnit pe vedeta de la ”Te cunosc de undeva” și pe soțul ei, medicul stomatolog Mihai Stoenescu, alături de cei doi copii ai lor, în plină distracție pe litoral! Vedeta Antenei arată „Uau!” după două sarcini.

Alina Pușcaș, prezentatoarea emisiunii "Te cunosc de undeva", de la Antena 1, are o căsnicie perfectă alături de medicul stomatolog Mihai Stoenescu, cu care s-a măritat în urmă cu un an. Cuplul are și doi copilași frumoși foc, un băiat și o fetiță, pe care îi răsfață de cele mai multe ori. (CITEȘTE ȘI: NUNTĂ SURPRIZĂ! ALINA PUŞCAŞ, ÎNTR-O ROCHIE DE MIREASĂ SPECTACULOASĂ)

Zilele acestea, cuplul a plecat la mare, unde a avut parte și de vreme însorită. Așa că a profitat din plin. Alina și Mihai s-au ocupat strict de copilași, cărora nu le-au ”furat” nicio clipă marea. De câte ori Melissa și Alexandru au cerut ”la apă”, cei doi s-au conformat.

Primul care a testat temperatura Mării Negre a fost Mihai, alături de Alexandru, pe care l-a condus de mânuță în apă. Acolo, s-a jucat cu el, în așteptarea Alinei și Melissei. Cei doi s-au hotărât și au ”atacat” valurile mării. Alina a luat-o de mân pe micuță și, cu pași mărunți, s-a îndreptat către apă. Spre bucuria Melissei. Odată intrată, fetița s-a dezlănțuit. Alina a zâmbit mereu, bucuroasă că fetița gustă din plin distracția. Cei patru s-au întâlnit la câțiva metri de mal și s-au bălăcit pe cinste. (CITEȘTE ȘI: ALINA PUŞCAŞ, PRIMELE DECLARAŢII DESPRE ACCIDENTUL DE PE PÂRTIA DE SCHI)

După câteva zeci de minute, au decis că e timpul să se întoarcă la șezlonguri. Copiii nu au avut nimic de comentat. Știau ei că urmează și tura a doua!

Alina Pușcaș și Mihai Stoenescu s-au căsătorit în urmă cu un an

Alina Puşcaş, prezentatoarea de la „Te cunosc de undeva!”, a devenit oficial soţia stomatologului Mihai Stoenescu. După trei ani de relație. Ea a îmbrăcat o rochie roz pal, elegantă, având aplicate pe umeri mai multe flori. (VEZI AICI: CUM MENŢINE ALINA PUŞCAŞ FLACĂRA IUBIRII APRINSĂ)

Prezentatoarea TV şi medicul stomatolog au doi copii, un băiat şi o fetiţă: Alexandru, de trei ani, și Melissa, de un an și nouă luni.

