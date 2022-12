Alina Pușcaș, schimbare radicală! Vedeta ia măsuri drastice, după ce a stat în spital două săptămâni

Ultima perioadă nu a fost una tocmai bună pentru Alina Pușcaș. De aproape două săptămâni, vedeta se află pe mâinile medicilor. S-a confruntat cu unele probleme de sănătate destul de grave, care au ținut-o la pat zile întregi. Acum, prezentatoare tv a fost externată și este decisă să facă unele schimbări.

În urma cu două săptămâni, Alina Pușcaș a ajuns de urgență la spital. Vedeta acuza stări de rău accentuate, dureri și febră. Medicii au intervenit imediat, iar Alina Pușcaș a fost diagnosticata cu un abces pe rinichi. Vedeta a sta la pat zile bune și a avut nevoie de ceva timp pentru a se recupera. Acum a fost externată, a ajuns acasă și se simte mult mai bine.

Alina Pușcaș le-a mărturisit fanilor din mediul online că toate cele întâmplate au pus-o pe gânduri. Se pare că vedeta și-a neglijat serios sănătatea și a exagerat cu munca. Așa că de acum are de gând să facă unele schimbări radicale. O să aibă mult mai multa grijă de ea, își va acorda mai multă atenție și nu va mai exclude perioadele de pauză și odihnă. Vrea să se țină departe de o nouă vizită la medic și este pusă pe treabă.

„Am revenit! Sunt bine, am energie… ce să mai, am energie. Parcă m-am renăscut. Au fost 13 zile nu tocmai ușoare, dar cumva am avut timp să mă odihnesc cum nu m-am odihnit mai mult de un an, ceea ce clar a fost un semnal de alarmă pentru mine.

Mi-am dat seama că am tras foarte mult de mine și cel mai important lucru care îmi lipsea era somnul.(…) Prima zi fără branulă.(…) tratamentul cu antibiotic continuă, ceea ce înseamnă că la final voi avea 14 zile de antibiotic. Cert este că va urma o perioadă de refacere în care voi avea grijă să fac un fel de detoxifiere alimentară, să pot să-mi ajut ficatul și stomacul.

Voi bea mai multă apă. Deshidratarea a fost una dintre cauzele majore din acea zi în care infecția s-a instalat și manifestat. Fiind la filmări și fiind foarte rece în backstage nu prea îmi venea să beau apă.(…). Timp mai mult pentru refacere și grijă mai multă pentru mine și pentru cei trei mititei.”, le-a mărturisit Alina Pușcaș internauților.

(CITEȘTE ȘI: CE SPUNE ALINA PUȘCAȘ DESPRE GELOZIA DIN CUPLU: „NU E CHIAR ATÂT DE RĂU SĂ MAI ERUPĂ VULCANUL DIN CÂND ÎN CÂND”)

Alina Pușcaș, de urgență la spital

În urmă cu două săptămâni, Alina Pușcaș își speria fanii din mediul online. Aceasta a apărut cu ochii în lacrimi, pe patul de spital. Vedeta s-a confrunta cu unele probleme de sănătate. Se pare că totul a început chiar în ultima zi de filmări pentru emisiunea „Te cunosc de undeva”. Prezentatoarea a simțit inițial un junghi în șold, însă, nu a acordat prea multă atenție. Durerea s-a extins, iar starea de rău s-a instaurat și agravat treptat.

„Nu am avut curajul până acum să vă fac un video, pentru că nu prea am avut putere. Am fost destul de căzută și de slăbită. Sunt încă aici, sunt tot conectată la perfuzii, doamne ferește. Bine că nu e vorba de aparate. Azi, pentru prima oară, mă simt mai bine. Simt că trebuie să vă dau câteva detalii, pentru că mi-ați scris foarte foarte mulți. Inclusiv prieteni de-ai mei mi-au scris direct pe Instagram, reacționând la ceea ce mi s-a întâmplat, dincolo de WhatsApp. Nici nu am putut să răspund tuturor, pentru că mi-a fost greu.

Nu a fost vorba de nicio răceală, nici de gripă, nici de Covid, nimic din zona asta. Practic, toată nebunia a început în dimineața zilei de marți când începuserăm să filmăm finala «Te cunosc de undeva», când am simțit practic în șold, ca un junghi, care, spre seară, probabil stând și prin frig, a început să se extindă pe spate și puțin în față, în zona coastelor. Cumva pe spate am crezut că e vorba de o chestie musculară, poate din cauza tocurilor. Nu i-am dat foarte mare importanță.”, a declarat Alina Pușcaș, în mediul online.

(VEZI ȘI: ALINA PUȘCAȘ ARE NOI PROBLEME DE SĂNĂTATE. CU CE SE CONFRUNTĂ VEDETA TV: ”AZI SUNT VARZĂ!”)