Niculae Gamenț a chemat-o în judecată pe celebra soprană Amelia Antoniu și pe Autoritatea Tutelară – Primăria Sector 4 București pentru ca, pe cale de ordonanță președințială, să se dispună schimbarea domiciliului fetiței lor, Alexia. Totodată, bărbatul a solicitat și încredințarea minorei spre creștere și educare. Din câte se pare, fata ar fi trăit un adevărat coșmar în domiciliul mamei, iar decizia de a se muta definitiv cu tatăl ei îi aparține în totalitate. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, toate detaliile.

Din căsătoria pe care Niculae Gamenț a avut-o cu Amelia Antoniu, prim-solista a Teatrului Naţional de Operetă „Ion Dacian”, a rezultat o fetiță, Alexia. Ulterior, relațiile dintre soți s-au degradat grav și iremediabil, iar în septembrie 2011 au divorțat. La momentul respectiv, dorind să aibă o relație bună pentru binele copilului, bărbatul a fost de acord ca minora să rămână în grija mamei.

Îndepărtată de mama ei

Însă, pe 4 ianuarie 2024, Niculae Gamenț a introdus o cerere de chemare în judecată ce are ca obiect schimbarea domiciliului de la mamă la tată, precum și încredințarea spre creștere și educare a Alexiei. Cum s-a ajuns la proces? Potrivit surselor CANCAN.RO, fata ar fi fost îndepărtată de la domiciliu de către ființa care i-a dat viață. Minora se află în prezent la tatăl ei. În plus, ar fi suferit traume psihologice urmare a tratamentelor violente la care a fost supusă de către mama acesteia. Totodată, minora și-a exmprimat deja dorința să locuiască alături de tatăl ei, unde se simte ocrotită, îngrijită și iubită.

Nu o lăsa să-și vadă tatăl, pe Niculae Gamenț

De mai multe luni, între părinți a existat o relație tensionată, pentru că mama ii interzicea fetei să țină legătura cu tatăl ei. Femeia găsea tot timpul motive: că e bolnavă, că are meditații, divese activități în timpul weekend-ului, etc.. Totodată Niculae Gamenț ar avea dovezi cum că Alexia era recompensată de mama ei și de bunica maternă cu diverse cadouri cum ar fi îmbrăcăminte, bani, telefon mobil, acces ore întregi la internet pe diverse platforme cu jocuri, fapt care a dus la alinarea parentală a minorei din partea mamei. În plus, soprana nu o lăsa pe fată să meargă la domiciliul tatălui, în ciuda unei hotărâri judecătorești definitive.

(VEZI AICI: CE I S-A ÎNTÂMPLAT PRESUPUSEI AMANTE A SOȚULUI MEZZOSOPRANEI MARIA MACSIM NICOLARĂ)

Inclusă într-un program de consiliere psihologică

Când a avut ocazia, fata i-a confirmat lui Niculae Gamenț că nu a fost răcită și că mama ei o ascunde în casă, doar pentru a nu păstra legătura cu tatăl ei. În cele din urmă, bărbatul a trimis o solicitare la DGASPC – Sector 1 prin care a solicitat evaluarea stării emoționale a Alexiei și includerea ei într-un program de consiliere psihologică.

Certuri și scandaluri fără număr

În plângerea pe care a înaintat-o, bărbatul semnalează că mama îi arăta fetei toate consersațiile între ei ca adulți și discuta în fața minorei de stabilirea domiciliului și de custudie. În plus, Niculae Gamenț nu era înștiințat când minora ieșea din România și nici nu a avut acces la catalogul ei, nu a fost niciodată informat ce activități desfășoară și niciun aspect legat de sănătatea ei. Totodată, potrivit informațiilor CANCAN.RO, între Alexia și mama au existat numeroase certuri, iar femeia urla la telefon în fiecare seară spunând că nu mai rezista să locuiască alături de fiica ei și îl suna pe fostul soț să vină să o ia.

Supusă la violențe fizice și psihice

În anul 2022, Niculae Gamenț susține că a observat un compotrament ciudat la Alexia, care i-a mărturisit că a fost lovită de mama ei în repetate rânduri și că o pedepsește, ocazie cu care l-a rugat să locuiască la el. Pe 13 februarie 2023, fata i-a comunicat tatălui în scris și verbal (plângând) că mama ei a fost violentă, dând cu pumnul în ușa dulapului din casa acestora, țipând și aplicând violențe fizice și psihice față de ea. Mai mult, la un moment dat, celebra soprană mama i-a transmis Alexiei că va ajunge la casa de copiii dacă nu-i va lua apărarea în fața reprezentanților DGSPC – Sector 1.

(NU RATA: AU AJUNS CU DARUL DE NUNTĂ ÎN INSTANȚĂ! PROCES FĂRĂ PRECEDENT ÎN ROMÂNIA! DIVORȚ CU SCANDAL PE BANII DIN PLIC)

S-a mutat, deja, din casa celebrei soprane

Alexia s-a mutat la tatăl ei pe 4 decembrie 2023, iar Niculae Gamenț a încercat să încheie un acord parental, dar fără succes, Amelia Antoniu invocând tot felul de motive. “De ce mă alungă ca pe o pisică și se poartă agresiv cu mine?” este întrebarea pe care fata i-a adresat-o, la un moment dat, părintelului său. În aceste condiții, bărbatul a sesizat instanța cu o cerere de chemare în judecată care are ca obiect stabilire domiciliu minor, stabilire custodie comună provizorie și pensie de întreținere. Niculae Gamenț vrea ca fiica lui să trăiască în pace și armonie, iar când va fi cazul, CANCAN.RO va reveni cu noi detalii privind procesul dintre părți.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.