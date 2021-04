Am aflat motivul terifiant al morții Cătălinei Isopescu

La numai 49 de ani, inima Cătălinei Isopescu s-a oprit brusc. Celebrul model al anilor ’90 s-a stins din viață fulgerător, iar iubitul ei, fostul concurent de la Exatlon Oltin Hurezeanu, a rămas cu sufletul împietrit de durere. La o zi de la tragedie, CANCAN.RO a aflat motivul morții fiicei regretatului Emanuel Isopescu.

CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, motivul morții Cătălinei Isopescu. La numai 49 de ani, Cătălina trecuse deja prin numeroase probleme de sănătate.

Potrivit informațiilor noastre exclusive, aceasta avea cancer laringian și, de-a lungul timpului, suferise două intervenții chirurgicale, urmase tratamente de radioterapie și chimioterapie, însă boala nemiloasă, într-un final, recidivase.

(NU RATA: ULTIMELE IMAGINI CU CĂTĂLINA ISOPESCU ÎN VIAȚĂ. CUM AJUNSESE SĂ ARATE, LA 49 DE ANI)

Fostul model, celebru în anii ’90 pentru aparițiile sale spectaculoase, slăbise foarte mult, însă trăsăturile Cătălinei Isopescu nu fuseseră șterse nici măcar de boala nemiloasă de care suferea.

Cătălina a devenit cunoscută la începutul anilor ’90, iar acum doi ani a revenit în lumina reflectoarelor, după ce partenerul ei, Oltin Hurezeanu, a participat la Exatlon.

După ce a lucrat în lumea modei la Munchen și Milano, unde a colaborat cu marile case, Cătălina a organizat în țară cele mai țări concursuri de fotomodele, după care a devenit acționar într-o mare firma de publicitate.

Emanuel Isopescu a murit anul trecut

Fostul prezentator Emanuel Isopescu, în vârstă de 75 de ani, a decedat, a anunțat sora Cătălinei pe pagina ei de Facebook.”Drepții cu drepții, viii cu viii 3.08.1945-2.09.2020 Tătucă, rămas bun”, a scris Ioana Isopescu.



În 2011, Emanuel Isopescu a suferit o operație dificilă la inimă și acuza într-o postare pe Facebook că s-ar fi infectat în spital cu clostridium difficile, o bacterie nosocomială.

Fost jurnalist de investigații, Emanuel Isopescu a lucrat de-a lungul unei cariere prodigioase la mai toate posturile TV de calibru din Romania și s-a retras din activitate în 2011. Locuia retras în Tulcea, unde avea o pensiune.



În iunie 2020, cunoscutul prezentator TV făcea un apel emoționant pe Facebook pentru a găsi pe cineva care să-l îngrijească contracost deoarece se deplasa cu mare greutate.

„Eu am crezut întotdeauna că F.B. este un for al schimburilor informaționale și al întrajutorării. Am ajuns la mâna voastră. Varsta, bolile și propria-mi inconștiență m-au lăsat fără picioare”, scria Emanuel Isopescu.