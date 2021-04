De ce a murit Cătălina Isopescu. Celebrul model al anilor ’90 s-a stins din viață la doar 49 de ani

Cătălina Isopescu s-a stins din viață astăzi, 8 aprilie, la fix o lună după ce a împlinit 49 de ani. Vestea morții ei a fost făcută publică atât de sora ei, Ioana Isopescu, cât și de iubitul acesteia, fostul concurent de la Exatlon Oltin Hurezeanu.

Din primele informații, Cătălina a decedat în urma unei boli necruțătoare care i-a adus treptat sfârșitul. În fotografiile postate pe contul ei de socializare, în ultimul an, se observă faptul că fostul model internațional a avut o perioadă extrem de dificilă din cauza problemelor sale de sănătate, fiind tot mai slăbită.

„Cea mai frumoasă fată din lume / The most beautiful girl in the world 8/03/1972 – 8/04/2021

Dumnezeu s-o odihnească”, a scris sora Cătălinei, Ioana, pe Facebook în urmă cu câteva ore. Andreea Raicu a fost printre primele vedete care și-au exprimat regretul trecerii sale în neființă. „Nu mi vine sa cred… imi pare atat ce rau…Dumnezeu sa o odihneasca…”, a scris aceasta la postarea Ioanei.

Și tatăl regretatului model, fostul prezentator Emanuel Isopescu a murit la 75 de ani, vestea morții lui fiind anunțată tot de Ioana. ”Drepții cu drepții, viii cu viii 3.08.1945-2.09.2020 Tătucă, rămas bun”, a scris Ioana Isopescu în septembrie 2020 pe Facebook. (VEZI AICI: Dublă tragedie în familia Isopescu. Cătălina a murit la scurt timp după dispariția tatălui ei, realizatorul Tv Emanuel Isopescu)