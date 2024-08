Am aflat secretul lui Radu Vâlcan! Ce face dimineața prezentatorul de la Insula Iubirii pentru a rămâne fit la vârsta lui

La cei 47 de ani ai săi, Radu Vâlcan arată impecabil! Prezentatorul de la Insula Iubirii reușește să se mențină în formă la maximă, având mare grijă de alimentația sa. De asemenea, el are și un obicei de la care nu se abate. Chiar Adela Popescu a dezvăluit ce face soțul ei în fiecare dimineață.

Radu Vâlcan prezintă una dintre cele mai urmărite emisiuni din România – Insula Iubirii. Fanii show-ului îl admiră pentru modul în care abordează situațiile complicate în care sunt implicați concurenții, dar sunt încântați și de felul în care arată soțul Adelei Popescu. Multe persoane se întreabă cum reușește să se mențină atât de fit, iar acum a ieșit la iveală și „secretul”. Partenera sa de viață a dat tot din casă.

Cum se menține în formă Radu Vâlcan

Adela Popescu a dezvăluit că soțul ei are foarte mare grijă de felul în care arată. Radu Vâlcan este atent la alimentație și are doar o masă pe zi. În plus, nu mănâncă dulciuri și preparate tradiționale românești, precum sarmale sau tocănițe.

De asemenea, vedeta a mărturisit că prezentatorul de la Insula Iubirii are și un obicei important de la care nu se abate. Mai exact, pe lângă alimentația sănătoasă, Radu Vâlcan face și foarte mult sport. El aleargă în fiecare dimineață, având un program bine pus la punct.

„Se ține țiplă, dar are mare grijă, la el nu există, în fiecare zi a vieții lui, se trezește dimineața și face cel puțin o tură de Herăstrău sau două, depinde de ce energie are, mănâncă doar o masă pe zi, dar și aceea cu atenția. El nu e foarte pofticios, eu cred genul acesta de viață nu poate fi îmbrățișat de oamenii pofticioși ca mine.” , a spus Adela Popescu despre soțul său, în cadrul unei emisiuni TV.

Radu Vâlcan se poate declara un om împlinit. Are o familie frumoasă, iar lucrurile merg foarte bine și în ceea ce privește partea profesională. Prezentatorul TV este foarte admirat pentru felul în care gestionează situațiile tensionate din cadrul emisiunii Insula Iubirii. Soțul Adelei Popescu a mărturisit că a învățat foarte multe de-a lungul carierei sale.

„Sezonul opt înseamnă opt ani, în toți anii ăștia am învățat și eu la rândul meu despre concurenți, despre ce vrea publicul să afle de la concurenți, despre cum se identifică anumiți oameni cu cei care participă la reality. Nu sunt un psiholog, cum spune lumea, Doamne ferește, în niciun caz. Există un psiholog în cadrul emisiunii, care nu se vede, cu care mă sfătuiesc. Am o echipă frumoasă, profesionistă, puternică în spate, eu doar sunt un mesager. Dar am învățat și eu de la concurenți ce vor să transmită, ce nu vor să transmită, e vorba de un exercițiu.”, a declarat Radu Vâlcan, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

