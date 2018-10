Am aflat sexul celui de-al doilea copil al Andreei Bălan

După ce, zilele trecute, v-a prezentat primele imagini cu burtica de graviduță a Andreei Bălan (DETALII AICI), astăzi, (Cum câștigi bani rapid) CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă dezvăluie, în exclusivitate națională, detalii de ultimă oră despre sarcina vedetei de la Antena 1. (CITEȘTE ȘI: SUPER-IMAGINI CU BURTICA DE GRAVIDUȚĂ A ANDREEI BĂLAN!)

Bucurie imensă în familia Andreei Bălan. La vârsta de 34 de ani, sexy-cântăreața este însărcinată pentru a doua oară. Artista, care și-a ținut ascunsă sarcina până în luna a cincea, și-a uimit toți fanii în momentul în care a făcut marele anunț.

După ce, în urmă cu două zile, a făcut o vizită la o clinică privată din Capitală, Andreea Bălan a primit vestea mult așteptată din partea medicilor. Vedeta Antenei 1 a aflat sexul copilului pe care-l poartă în pântec.

Potrivit unor surse bine informate, Andreea Bălan va aduce pe lume o fetiță la începutul lunii martie.

George Burcea, un tătic fericit

„Suntem foarte fericiți și bucuroși. Este o binecuvântare a lui Dumnezeu. Ne doream doi copii și acum s-a împlinit dorința noastră. Ne bucurăm foarte tare. Andreea este bine, este însărcinată în cinci luni, noul bebe o să apară în viața noastră la începutul lunii martie. Este o fericire extraordinară pentru amândoi. Abia aștept să îmi petrec nopțile și cu cel de-al doilea copil", a mărturisit George Burcea, în urmă cu câteva zile.

Artista are o familie frumoasă alături de George Burcea. Ei s-au căsătorit la sfârşitul lunii martie 2017 pe una dintre idilice plaje californiene: Sunset Beach. Andreea Bălan a devenit mamă pentru prima dată pe 9 octombrie 2016. Fiica vedetei cu actorul George Burcea poartă numele Ella Maya.

„Noi ne doream fiecare să avem copii, el de la 18 ani, eu de la 28. Şi, după ce ne-am găsit, am decis că nu avem timp de pierdut. După şase luni, am început să lucrăm la Ella, dar nu a venit imediat, a mai durat alte şase luni. Şi, până la urmă, s-a întâmplat în vacanţa din Cambodgia", a declarat Andreea Bălan pentru okmagazine.ro, în urmă cu câteva luni.

Andreea Bălan și George Burcea o lasă pe micuța Ella să facă diverse lucruri atâta timp cât nu sunt periculoase pentru ea. Cei doi vor ca fetița lor să experimenteze absolut toate lucrurile frumoase.

”O lăsăm să facă diverse lucruri, atâta timp cât nu este periculos pentru ea. O lăsăm să alerge, să pună mâna pe căţei, să ia tot felul de flori – am obişnuit-o să ia floricica, s-o miroasă şi s-o ofere. Cade, o ridic, o las să se scuture pe mânuţe şi să meargă mai departe… E normal, e copil, o las să experimenteze. Îi place să mănânce şi am încercat să o obişnuim să încerce orice. Iar dacă nu vrea să mănânce, n-o forţăm. Cu Andreea are un program de masă, cu mine altul. Ea, de exemplu, îi mai dă ceva dulce, eu îi dau ciorbă. Cu fiecare dintre noi, că e cu mine, cu mami, cu buni sau cu bona ştie că mănâncă altceva”, a spus George Burcea.

