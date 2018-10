CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, super-imagini cu burtica de graviduță a Andreei Bălan. Fotografiile toamnei au fost realizate imediat după ce vedeta Antenei 1 a anunțat că este însărcinată. Îndrăgita cântăreață radiază de fericire și arată mai bine ca oricând. George Burcea are toate motivele să fie unul dintre cei mai mândri bărbați din showbiz. (Angajează-te și câștiga 10.000$ lunar!)

În vârstă de 34 de ani, Andreea Bălan este însărcinată pentru a doua oară! Artista a ținut ascunsă până acum burtica, iar vestea că este gravidă, în cinci luni, i-a uimit pe toți fanii ei. La doar câteva ore după anunț, CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, a întâlnit-o pe cântăreață în fața impunătoarei vile unde locuiește alături de soțul ei, George Burcea.

Îmbrăcată sumar, într-o cămășuță și pantaloni scurți, Andreea Bălan a ridicat corespondența, aflată într-o cutie poștală din imediata vecinătate a domiciliului conjugal. Așa cum se poate observa din imagini, artista arată fabulos, deși se află în al doilea trimestru de sarcină! Nu a acumulat deloc kilograme și poate concura, cu succes, la titlul de cea mai frumoasă graviduță.

La scurt timp după s-a aflat că este însărcinată, Andreea Bălan a ieșit din vilă nemachiată, pentru a-și ridica scrisorile și celelalte mici colete pe care le-a primit. Îmbrăcată într-o ținută super-sexy, artista a impresionat cu silueta pe care o are în prezent. Arată, fără să exagerăm, senzațional! Semn clar că sarcina îi priește de minune. Iar imaginile obținute de CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, stau mărturie în acest sens.

În timp ce golea cutia poștală, Andreea Bălan a renunțat, preț de câteva secunde, la telefonul mobil, care o incomoda. L-a așezat în cel mai accesibil loc, după care a dus corespondența în livingul din vila în care locuiește. Cămin care, peste doar câteva săptămâni, va primi încă un membru.

Va avea un băiețel?!

Așa cum am precizat, cântăreața a anunțat că este însărcinată în cinci luni. La ecografie, medicul i-ar fi spus vedetei că este posibil să aibă un băiețel. Imaginile au fost publicate de artistă pe blogul ei. Este încântată și spune că se simte mult mai bine față de prima ei sarcină.

„Un copil în viața cuiva aduce numai bucurie, iar eu dintodeauna mi-am dorit doi copii. Visele devin realitate atunci când crezi cu ardoare și pui pasiune și iubire. Acum, la a doua sarcină, mă simt mult mai bine… de fapt mă simt foarte bine. N-am avut niciun simptom de greață, nici de nesomn. Nici de rău, nici de nimic. Nici măcar de foame.

Mi-a fost foarte greu să țin ascunsă sarcina până în cele cinci luni împlinite și la filmări, și la concerte și la interviuri. Tot timpul am purtat hanorace mai lărguțe. Unii dintre moderatori sau prieteni din showbiz au venit și m-au întrebat: «Hm, încă un bebeluș?», Eu: «Nu, nu, am mâncat cozonaci. Mi-a făcut soțul cozonaci. Sunt balonată». Și până la urmă i-am păcălit pe toți", a povestit Andreea Bălan.

George Burcea: “Este o binecuvântare a lui Dumnezeu!”

Contactat de reporterii CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, George Burcea a vorbit deschis despre sarcina soției sale.

”Suntem foarte fericiți și bucuroși. Este o binecuvântare a lui Dumnezeu. Ne doream doi copii și acum s-a împlinit dorința noastră. Momentan nu știm ce este, dar ne bucurăm foarte tare. Andreea este bine, este însărcinată în cinci luni, noul bebe o să apară în viața noastră la începutul lunii martie. Este o fericire extraordinară pentru amândoi. Abia aștept să îmi petrec nopțile și cu cel de-al doilea copil”, ne-a mărturisit George Burcea.

Mai au împreună o fetiță

Artista are o familie frumoasă alături de George Burcea. Ei s-au căsătorit la sfârşitul lunii martie 2017 pe una dintre idilice plaje californiene: Sunset Beach. Andreea Bălan a devenit mamă pentru prima dată pe 9 octombrie 2016. Fiica vedetei cu actorul George Burcea poartă numele Ella Maya.

„Noi ne doream fiecare să avem copii, el de la 18 ani, eu de la 28. Şi, după ce ne-am găsit, am decis că nu avem timp de pierdut. După şase luni, am început să lucrăm la Ella, dar nu a venit imediat, a mai durat alte şase luni. Şi, până la urmă, s-a întâmplat în vacanţa din Cambodgia”, a declarat Andreea Bălan pentru okmagazine.ro, în urmă cu câteva luni.

Andreea Bălan și George Burcea o lasă pe micuța Ella să facă diverse lucruri atâta timp cât nu sunt periculoase pentru ea. Cei doi vor ca fetița lor să experimenteze absolut toate lucrurile frumoase.

"O lăsăm să facă diverse lucruri, atâta timp cât nu este periculos pentru ea. O lăsăm să alerge, să pună mâna pe căţei, să ia tot felul de flori – am obişnuit-o să ia floricica, s-o miroasă şi s-o ofere. Cade, o ridic, o las să se scuture pe mânuţe şi să meargă mai departe… E normal, e copil, o las să experimenteze. Îi place să mănânce şi am încercat să o obişnuim să încerce orice. Iar dacă nu vrea să mănânce, n-o forţăm. Cu Andreea are un program de masă, cu mine altul. Ea, de exemplu, îi mai dă ceva dulce, eu îi dau ciorbă. Cu fiecare dintre noi, că e cu mine, cu mami, cu buni sau cu bona ştie că mănâncă altceva", a spus George Burcea.