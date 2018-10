Andreea Bălan, amenințată cu moartea: ”Hai să o stropim cu benzină și să îi dăm foc”

Andreea Bălan a mărturisit de multe ori că este susținătoare a comunității LGBT. Însă nu multă lume a privit cu ochi buni acest lucru. Foarte multe persoane au criticat-o pe artistă și i-au transmis mesaje pline de ură. Ba chiar au și amenințat-o cu moartea.

Andreea Bălan nu s-a sfiit să spună în mod direct care îi este părerea, nemulțumită mai ales că banii folosiți pentru organizarea referendumului nu au fost îndreptați către o cauză cu adevărat folositoare. Comentariile urâte însă au curs gârlă, ba chiar s-a ajuns și la amenințări cu moartea.

„Cârpă ce eşti, să infuzi Iadul”, „Tu şi alţii veţi fi blestemaţi că aţi prostit atâta lume. Sper să mori în chinuri grele sau măcar să suferi mult și bine. Blestemată să fii tu şi neamul tău!”, „Cine are benzină? Brichetă am eu. Dacă îi place să se joace cu focul, hai să o stropim cu benzină şi să îi dăm foc”, au fost câteva dintre mesajele pe care le-a primit Andreea Bălan pe pagina ei de Facebook.

Andreea Bălan a reacționat la criticile și mesajele de amenințare. Artista le-a transmis un mesaj răutăcioșilor pe contul său de Facebook.

”Ce fac unii oameni care se cred credinciosi – blesteama, ameninta cu moartea, chiar omoara (Isis), si isi justifica faptele malefice si oribile “ca asa a vrut/zis Dumnezeu/Allah”. Asta nu e religie dragilor! Prin religie si credinta eu inteleg iubire, calm, toleranta, acceptare si ajutor pentru semenii tai. Edit: Toate aceste ganduri sau fapte negative si malefice se vor intoarce la cei care le emit in univers sub o forma sau alta. Nimic nu ramane neplatit.”

Andreea Bălan și George Burcea și-au dorit să aibă copii

Andreea Bălan și George Burcea trăiesc o poveste de dragoste ca-n filme. Cei doi s-au cunoscut, s-au plăcut și și-au dorit să aibă copii. Așa că nu au bătut pasul pe loc! După șase luni de relație au încercat să aibă un bebe.

”Noi ne doream fiecare să avem copii, el de la 18 ani, eu de la 28. Şi, după ce ne-am găsit, am decis că nu avem timp de pierdut. După şase luni, am început să lucrăm la Ella, dar nu a venit imediat, a mai durat alte şase luni. Şi, până la urmă, s-a întâmplat în vacanţa din Cambodgia.”, a declarat Andreea Bălan pentru okmagazine.ro.

Andreea Bălan și George Burcea o lasă pe micuța Ella să facă diverse lucruri atâta timp cât nu sunt periculoase pentru ea. Cei doi vor ca fetița lor să experimenteze absolut toate lucrurile frumoase.

”O lăsăm să facă diverse lucruri, atâta timp cât nu este periculos pentru ea. O lăsăm să alerge, să pună mâna pe căţei, să ia tot felul de flori – am obişnuit-o să ia floricica, s-o miroasă şi s-o ofere. Cade, o ridic, o las să se scuture pe mânuţe şi să meargă mai departe… E normal, e copil, o las să experimenteze. Îi place să mănânce şi am încercat să o obişnuim să încerce orice. Iar dacă nu vrea să mănânce, n-o forţăm. Cu Andreea are un program de masă, cu mine altul. Ea, de exemplu, îi mai dă ceva dulce, eu îi dau ciorbă. Cu fiecare dintre noi, că e cu mine, cu mami, cu buni sau cu bona ştie că mănâncă altceva.”, a declarat George Burcea pentru okmagazine.ro.