Am afat tariful! Câți lei cere Laurette pentru o oră de masaj. Tânăra deține un salon în sectorul 2 al Capitalei care oferă servicii de masaj terapeutic.

Laurette și-a luat inima în dinți și a decis să intre în lumea afacerilor. Tânăra în vârstă de 37 de ani și-a deschis un salon de masaj terapeutic, chiar în plină pandemie de coronavirus. Cel de-al patrulea val pandemic nu a speriat-o pe aceasta și a reușit să își deschidă un salon de masaj, fiind poziționat în sectorul 2 al Capitalei. Câți lei cere Laurette pentru o oră de masaj? Acceptă și cupluri!

Citește și SE MĂRITĂ LAURETTE CU FORBALISTUL MAGAYE GUEYE?! DEZVĂLUIREA FĂCUTĂ DE MULATRĂ: ”DA, AVEM PLANURI SERIOASE”

Câți lei cere Laurette pentru o oră de masaj

Laurette are pe site-ul său mai multe tipuri de masaje. Câți lei percepe Laurette pentru o oră de masaj, în salonul ei din București?

De exemplu, pentru o sesiune de o oră de masaj cu ventuze, prețul ajunge la 170 de lei. Pentru un masaj la 4 mâini, prețul este de 220 de lei. De asemenea, Laurette pune la dispoziție și sesiuni de masaj sportiv, o oră ajungând să coste 170 de lei.

Pentru cei care doresc să opteze pentru o oră de masaj de relaxare, trebuie să scoată din buzunare 130 de lei, iar pentru o oră și jumătate, 170 de lei. Clienții care vor să aibă parte de un masaj capilar, o oră costă 120 de lei. Iar pentru cei care doresc un masaj afro, pentru o oră, trebuie să plătească 150 de lei.

O oră de masaj cu lumânări aprinse costă 170 de lei, la fel precum o oră de masaj cu pietre calde. Iar, pentru cei care doresc să vină împreună, la salon, Laurette pune la dispoziție o sesiune de masaj pentru cupluri: o oră costă 250 de lei, iar o oră și jumătate costă 300 de lei.

Pentru clienții care doresc să beneficieze de un pachet cu 5 masaje anticelulitic trebuie să plătească 550 de lei, iar un pachet cu 10 ședințe costă 1000 de lei.

Laurette este foarte mândră de afacerea pe care o are

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Laurette a vorbit despre noul său business de care se ocupă.

”Am avut afacerea asta în plan de foarte mult timp , doar că nu am avut banii necesari pentru a-l pune pe picioare. E vorba de aproape 80.000 de euro, și nu am avut banii necesari. A trebuit să fac o linie de credit pentru a-mi putea realiza acest vis. Nu are de ce să-mi fie rușine pentru că este o muncă foarte frumoasă! Vorbim despre masaj terapeutic, oamenii vin acolo să se relaxeze, să se detașeze și să scape de anumite probleme medicale”, ne-a spus Laurette.

Sursă foto: Instagram