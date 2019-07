“Am fost la bar și am tras câteva beri”. Dialog epic între un polițist de la Rutieră din Iași și un “șofer” tras pe dreapta

Polițiștii de la Rutieră se confruntă cu tot felul de situații atunci când opresc șoferii pentru controale de rutină. Unii dintre conducătorii auto reușesc, însă, să-i ia prin surprindere pe polițiști, iar o întâmplare povestită în mediul online a devenit virală.

Un control de rutină a declanșat un dialog care poate fi numit, fără exagerare, epic. Bărbatul – aflat sub influența băuturilor alcoolice – a oferit polițistului o explicație… incredibilă, iar finalul întâmplării este de-a dreptul năucitor. Nimieni nu s-ar fi așteptat la așa ceva, cu atât mai mult polițistul respectiv. 🙂

”Întamplare adevărată: Control de alcoolemie: – (Poliţistul) Bună ziua, aţi băut? – Da… dimineaţă… mi-am măritat fiica… şi cum mie nu-mi place să merg la biserică am fost la un bar si am tras câteva beri… apoi în timpul petrecerii am băut o sticlă de vin… iar după-amiază am golit o sticlă de whisky… (explica tipul din maşină printre sughiţuri). Poliţistul enervat îi spune tipului: Întelegeti că eu sunt politist si că eu fac un control de alcoolemie???????? La care tipul îi răspunde calm politisţului: Dumneata întelegi… că masina asta este englezească…..si că şoferul este soţia mea în partea dreaptă a maşinii???😂”, a fost mesajul antologic postat pe pagina de socializare a grupului ”Ești din Iași dacă…”.