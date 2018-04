Bucurie mare în familia Deliei Matache! Sora artistei, Oana, și-a botezat, duminică, fetița, iar părinții spirituali au fost Delia și soțul ei, Răzvan Munteanu. Slujba de creștinare a avut loc la o biserică din zona Dorobanți, iar după ceremonie au petrecut cu toții la Nuba. (NU RATA, AICI: BOTEZUL, MINUT CU MINUT)

Oana Matache a declarat în exclusivitate pentru CANCAN.RO, site-ul nr 1 din România, câte ținute urma să poarte micuța Jessica, dar și câți invitați vin la petrecere. Mămica ne-a mărturisit că s-a hotărât să poarte o singură ținută, o rochie aleasă cu foarte mare grijă. Deși inițial își dorea o petrecere mai restrânsă, până la urmă a ieșit o… mini-nuntă.

Cea mai mare bucurie a fost prezența tatălui ei, cu care se vede destul de rar. “Eu am doar o singură ținută, o rochie aleasă cu foarte mare grijă, iar fetița va avea două, așa am înțeles că se face, dar avem vreo patru în total. Petrecerea va fi o mini-nuntă, vor veni 70- 80 persoane, toți confirmați. Va fi și tatăl meu alături de noi și sunt foarte fericită, mai ales că nu ne vedem prea des. Delia nu știu dacă o să ne cânte, însă mama o va face“, ne-a mărturisit sora Deliei Matache.

Tânăra mămică a fost destul de relaxată. A avut ceva emoții, însă nu asemănătoare cu cele de la nuntă, deoarece în centrul atenției, de această dată, a fost Jessica. “Sunt realxată, pentru că nu e ca la nuntă, unde suntem noi în centrul atenției, aici va fi Jessica. Ne-am organizat foarte bine, ne-au ajutat și nașii mult, s-au ocupat cam de tot ce înseamnă parte financiară”, a mai mărturisit Oana, pentru CANCAN.RO, site-ul nr 1 din România. (VEZI ȘI: Sora Deliei, noi detalii despre botez! )

A petrecut sărbătorile în familie

“Nu am simţit sărbătorile ca până acum, au avut parfumul ăla aparte. Mă bucur din plin de fiecare moment cu ea, fie că e sărbătoare, Paşte, Crăciun, pentru mine ea e cea mai mare sărbătoare. La casa de vacanţă a Deliei am fost. Acolo ne-am adunat în prima parte a zilei, după care eu şi Răzvan ne-am dus la cealaltă parte a familiei, în cealaltă parte a Bucureştiului şi am stat acolo cu familia lui. N-am mai stat demult cu el (tatăl Oanei și al Deliei, n.r.) de sărbători, ne-a fost dor, să ne povestească, să râdem, să fim acolo toţi. El nu s-a întors acum, e de ceva timp, câteva săptămâni. Ne bucurăm foarte mult să fie din nou acasă. A fost foarte emoţionat şi l-am văzut cum era când eram eu mică. Mi-a fost foarte drag să îl văd aşa fericit. M-am desprins, chiar dacă sună dur, dar chiar m-am desprins foarte tare… familia mea de acum, eu, Răzvan şi Jessi. Asta este realitatea de acum”, a spus Oana Matache într-o emisiune TV. (Citește și: Delia, despre rolul de mătuşă: „O să îi dau sfaturi surorii mele, dar nu o să o educ eu!)

