Sora Deliei, detalii despre botez! ”Imaginează-ţi-o pe naşa Delia”

Oana Matache, sora Deliei a dat detalii și despre botezul fetiței, ce va avea loc în acest weekend. Cântăreața a vorbit și despre cum au fost sărbătorile de Pascale pentru ea, mai ales că este primul an în care petrece alături de micuța Jessie.

”Duminica asta acum o botezăm pe cea mică. Nu suntem noi în lumina reflectoarelor, ci Jessi. Cu organizarea suntem cam varză, eu şi Răzvan. Am reuşit să duc totul la capăt, dar aşa, cu greu. M-au stresat mama şi mama lui Răzvan. Eu trebuie să le mulţumesc lor că au stat cu băţul pe mine, eu mă lăsam aşa în voia întâmplării. Imaginează-ţi-o pe naşa Delia care aleargă de la concert la concert, de la emisiuni, că stă ea să meargă în oraş să cumpere lumânări şi nu mai ştiu ce. Am nişte naşi super minunaţi, dar chestiile astea cu umblat de colo colo eu a trebuit să le fac. Va fi ceva mai mic decât nunta. Nu am simţit sărbătorile ca până acum, au avut parfumul ăla aparte. Mă bucur din plin de fiecare moment cu ea, fie că e sărbătoare, Paşte, Crăciun, pentru mine ea e cea mai mare sărbătoare. La casa de vacanţă a Deliei am fost. Acolo ne-am adunat în prima parte a zilei, după care eu şi Răzvan ne-am dus la cealaltă parte a familiei, în cealaltă parte a Bucureştiului şi am stat acolo cu familia lui. N-am mai stat demult cu el de sărbători, ne-a fost dor, să ne povestească, să râdem, să fim acolo toţi. El nu s-a întors acum, e de ceva timp, câteva săptămâni. Ne bucurăm foarte mult să fie din nou acasă. A fost foarte moţionat şi l-am văzut cum era când eram eu mică. Mi-a fost foarte drag să îl văd aşa fericit. M-am desprins, chiar dacă sună dur, dar chiar m-am desprins foarte tare.. familia mea de acum, eu, Răzvan şi Jessi. Asta este realitatea de acum”, a spus Oana Matache într-o emisiune TV.

OANA MATACHE O COPIAZĂ PÂNĂ LA CEL MAI MIC DETALIU PE DELIA

Cu putin ajutor din partea Deliei, Oana a inceput sa cante în diverse cluburi și să aibă propriile evenimente. Conștientă, însa, că talentul nu este suficient, iar că Delia a reușit să cucerească publicul prin șarmul ei, dar mai ales prin umor, Oana a început să-i calce pe urme. Mai exact, Oana pare să o copieze pe Delia până la cel mai mic detaliu și să mizeze pe aceeași apropiere cu publicul ei. Și chiar să se fotografieze în aceleași poziții și să se strâmbe precum sora ei mai mare.