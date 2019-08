“Am plâns în hohote!” Cum a primit Alexandru Cumpănașu vestea tristă despre nepoata lui, Alexandra Măceșanu

Într-un live pe pagina sa de socializare, unchiul Alexandrei Măceșanu a făcut dezvăluiri tulburătoare despre momentele în care adolescenta a sunat la numărul de urgență 112. Fără a preciza care a fost sursa informațiilor sale, Alexandru Cumpănașu a spus că Alexandra a fosy la un pas să iasă din ”Casa groazei”.

Conform celor spuse de Alexandru Cumpănașu, Alexandra ar fi reușit să se elibereze de sârmele cu care fusese legată la picioare. A reușit asta în timp ce vorbea la telefon cu polițistul Pistol. Din nefericire, Alexandra nu a putut ieși din casă fiindcă afară erau doi câini lupi și nu a avut curajul să iasă în curte.

”Acest copil a reușit, înainte să apară această brută sau altul, a apucat sa se dezlege. La telefon cu poliţistul Pistol a încercat şi a reuşit să se dezlege de sârmele cu care era legată la picioare şi a reușit să rupa lanțul, pentru că era legată şi cu un lanț. A reușit să fie singură în casa aia şi a incercat să iasă. Din păcate, nu a reușit să facă acest lucru pentru că afară erau doi câini lupi şi nu a avut curajul să facă acest pas”, a spus Alexandru Cumpănașu pe rețelele de socializare.

”Alexandra mi-a arătat că este cel mai puternic om”

Alexandru Cumpănașu nu a dezvăluit sursa informațiilor sale, însă a recunoscut că – aflând că Alexandra putea să fugă din locuința lui Dincă – a plâns în hohote.

“Când am aflat asta, astăzi (n.red. – joi), am plâns în hohote. Nu mi-a venit să cred că acest copil a fost la un pas să iasă din acea casă, ca s-a eliberat, dar că nu a reușit. Alexandra mi-a arătat că este cel mai puternic om pe care l-am cunoscut vreodată. Iar acest lucru le va da încredere parintilor ei ca daca fata este in viața, va sti sa lupte pentru viața ei”, a mai spus Alexandru Cumpănașu.