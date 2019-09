Amalia Enache pleacă de la pupitrul Știrilor Pro TV?! Prezentatoarea a făcut anunțul clar

“Amalia Enache pleacă de la pupitrul Știrilor Pro TV?!” – aceasta este întrebarea pe care au avut-o mulți în minte, după ce au auzit de anunțul clar făcut chiar de îndrăgita prezentatoare TV. Vedeta este foarte fericită cu noua provocare pe care a acceptat-o și, cu siguranță, va aduce schimbări în presa scrisă din România.

La 40 de ani, Amalia Enache a devenit redactorul-șef al revistei “Unica”, după ce în urmă cu un an, pe când prezenta petrecerea aniversară a publicației, ea a făcut o glumă. Remarca ei a venit după ce Raluca Hagiu, cea aflată la conducerea revistei la acea vreme, a avut un moment în acea seară în care a prezentat știri. “Am și eu o provocare acum: dacă tu ai prezentat știrile, vreau și eu să conduc revista «UNICA» pentru o zi! (…).”, a spus Amalia Enache în glumă în urmă cu un an.

Ideea vedetei de la Pro TV a fost primită foarte bine nu doar de public, ci și de jurnalista Raluca Hagiu, care i-a propus ulterior să accepte postul de redactor-șef al revistei “Unica” timp de o lună. Zis și făcut… acceptat, de fapt! Și asta pentru că luna viitoare, Amalia Enache se va afla la conducerea cunoscutei publicații.

“Așa s-a întâmplat povestea aceasta; reacția din public, cei care erau în sală au aplaudat, au aclamat, au zis: «Da, da! Amalia Enache, redactor-șef», un fel de Amalia – președinte (…). Și, din ce a fost o glumă atunci, Raluca, cu foarte multă seriozitate și insistență… mi-am luat foarte în serios rolul, am fost la ședințe de redacție și la ședința foto pentru copertă. Și am gândit cumva conceptul «UNICA» pentru luna octombrie, când sunt eu redactor-șef – ieșit din obișnuitul «UNICA»”, a povestit Amalia Enache într-un interviu acordat revistei Unica.

În timpul declarațiilor, noua șefă a revistei “Unica” a mărturisit și ce schimbări colosale va aduce în paginile pe care le puteți răsfoi chiar de astăzi, pentru că astăzi, 26 septembrie, se lansează numărul din luna octombrie.

“Ideea mea a fost să creez un portret de bărbat model pentru noi, româncele. M-am gândit mult cine sunt acești bărbați pe care-i putem avea ca model și care sunt motivele. Am ales după următoarele caracteristici: să fie onești, să aibă un traseu profesional pe măsură, să arate foarte bine și să fie bărbați de succes. Coperta de octombrie a revistei «Unica» vine cu argumentele: sunt incoruptibili, talentați și carismatici”, a mai dezvăluit Amalia Enache, conform sursei citată mai sus.

Desigur, în tot acest timp în care va fi redactor-șef al revistei “Unica”, prezentatoarea nu va lipsi de la pupitrul Știrilor Pro TV.