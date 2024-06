Amalia Năstase a fost cât se poate de volubilă și transparentă, în cel mai recent interviu acordat pentru CANCAN.RO. Atenție, declarațiile vedetei pot stârni zâmbete incontrolabile! De ce? Pentru că majoritatea părinților s-ar putea identifica lejer cu ceea ce expune diva.

Viața de părinte se întrepătrunde cu cea personală, chiar dacă uneori ar trebui să existe și o departajare, susține Amalia Năstase. Protagonista interviului mai explică și de ce se simte ca un copil, mai ales când iese la distracție, în club. Fiicele au ce învăța de la mama lor!

Amalia Năstase, sfaturi amuzante de parenting modern: „Nu poți să stai să bei cu copiii de față, că învață prostii!”

CANCAN.RO: Sunteți o persoană matinală, doamna Amalia?

Amalia Năstase: Nu! Vreau să se consemneze că evenimentele de dimineață mă distrug, că eu nu sunt o persoană matinală.

CANCAN.RO: Adormiți târziu?

Amalia Năstase: Da, pe la 2.

CANCAN.RO: Ce faceți până la acea oră, vă uitați pe Netflix?

Amalia Năstase: Când ai copii, se culcă pe la 10-11, după ai și tu o viață. Nu poți să stai să bei cu copiii de față, că învață prostii.

CANCAN.RO: E un pahar de vin, ceva firesc…

Amalia Năstase: Trebuie să fii atentă, nu poți să stai să bei vin și ăla își sparge capul prin casă.

Vedeta le dă clasă fiicelor, când ies în formulă completă la club: „E ceva greșit cu mine, în capul meu am 24-25 de ani!”

CANCAN.RO: În această minunată vară ce veți face?

Amalia Năstase: Vacanță, cred, prin Grecia.

CANCAN.RO: Deci vacanță de familiști…

Amalia Năstase: Avem și de nefamiliști, eu cu Răzvan și cu niște party people. Nu toată ziua te uiți în buletin, câteodată nu te uiți și pleci și te distrezi. Oricum noi ne distrăm mai bine decât ăștia tineri, am văzut eu.

CANCAN.RO: Ați și prins distracția în floare…

Amalia Năstase: Noi am făcut școala de distracție, cei mai frumoși și mai nebuni ani au fost când trebuia, când eram studentă, eram toți în cap, de la 1 mai, pe la Vama Veche. Noi am prins tot. Chiar vorbeam cu Răzvan, că fac 50 de ani în doi ani, îi ziceam «e ceva greșit cu mine, în capul meu am 24-25». Probabil că e ceva greșit, recunosc, dar e bine.

CANCAN.RO: Și fetele ce părere au despre asta, când ieșiți la distracție?

Amalia Năstase: Câteodată vin cu prietenii lor și stau pe la noi. Și mereu le zic «duceți-vă și voi, distrați-vă». «Nu, că noi ne distrăm cu voi», din păcate noi am cam stricat piața și am stricat generația asta pentru că le-am pus telefoanele alea în mână.

