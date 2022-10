Amalia Năstase le trage de mânecă pe fetele care ies cu gentilomi închipuiți: “Ai băgat niște bani în tine, poate și amărâtul ăla să plătească o masă!”

Amalia Năstase oferă o lecție importantă de civism, în exclusivitate pentru CANCAN.RO! Sătulă de neregulile societății actuale, în care a trebuit să își crească cele două fete, dar și pe micul Toma, fosta soție a lui Ilie Năstase scoate în evidență modul în care copiii ar trebui educați. Super-mama Amalia explică de ce fetele ar trebui tratate ca niște prințese de către bărbații de lângă ele, astfel că fiul cel mic va avea de satisfăcut doleanțele mamei și ale celor două surori mai mari.

Alessia a părăsit căminul familial pentru a-și efectua studiile peste hotare, în timp ce Emma și Toma au rămas în proximitatea mamei, încă. Fiica mijlocie are deja 17 ani și își decide singură alegerile, așa cum a fost instruită de către părinții săi. Mai în glumă, mai în serios, Amalia Năstase dezvăluie că nu dorește să își proiecteze idealurile asupra urmașilor săi, așa cum au făcut-o părinții vedetei.

„Copiii mei decid singuri ce fac…”

CANCAN.RO: Se poate veni în „pețit” pentru Alessia?

Amalia Năstase: Nu, e luată Alessia, are prieten și e la școală, învață! Are prieten, n-am ce să fac. Eu nu m-am băgat niciodată în d-astea că nu merge, copiii mei decid singuri ce fac și ce școală fac și pe cine iubesc.

CANCAN.RO: Nici în viața Amaliei nu s-a băgat nimeni și în deciziile ei?

Amalia Năstase: Și dacă s-a băgat, nu s-a pus! Pentru că am făcut mai tot timpul ce am vrut, am avut noroc că mama și tata și-au dat seama repede că n-au cu cine și m-au lăsat în pace, dar uite că a ieșit bine. Și la rândul meu, părinții mei s-au băgat pentru că așa se băgau peste tot toți părinții în perioada aceea, la ce facultate să fac, pentru că așa era!

Îți spuneau părinții unde să te duci și dacă nu venea Revoluția aș fi făcut Facultatea de Fizică Atomică. Dacă a venit Revoluția, am zis «Mama, nu mai pot să fac Fizică Atomică, nu mai e cool acum. Trebuie să fac ceva cu bănci, cu bani, cu astea!». Și mi-a zis «Nu știu, fă și tu ASE-ul!». Și de aia am făcut, dar am fost paralelă și nici ei n-au știut ce să mă sfătuiască. Și deci acolo s-au băgat, nu aș fi știut eu dacă nu se băgau ei, dar i-am ascultat!

„Eu am suferit că nu am făcut ce școală aș fi vrut să fac…”

CANCAN.RO: Și a ieșit bine sau nu a ieșit bine?

Amalia Năstase: Nu! Nu mi-a plăcut, am făcut Finanțe-Bănci și nu aveam nimic în legătură cu asta. Acum dacă mă întrebi, pentru mine ar fi fost bună o Facultate de Psihologie sau de Sociologie, sau de Antropologie, sau de Relații Publice. Dar nu Finanțe-Bănci!

CANCAN.RO: V-aș fi văzut psiholog, doamna Amalia, să venim la cabinet!

Amalia Năstase: Păi oricum sunt, că oricum toată lumea îmi spune tot felul de secrete. La bătrânețe cred că așa se întâmplă, de fapt!

CANCAN.RO: Deci tu ai încercat cu cei mici ai tăi să nu îți proiectezi idealurile?!

Amalia Năstase: Nu, și mai ales știu că eu am suferit că nu am făcut ce școală aș fi vrut să fac și nu vreau niciodată ca și copiii mei să îmi spună «Uite, m-am luat după tine și am făcut nu știu ce!».

Îi las pe ei să își dea seama și să știi că e mai greu așa, pentru că chiar și astăzi sunt mulți părinți care le spun părinților să facă aia sau aia. Copiii mei, pentru ei a fost mei greu, pentru că Alessia a trebuit să găsească singură, Emma a trebuit să găsească singură. Toma e mic încă, dar e mai greu să cauți să găsești ce vrei să faci!

„Ai băgat niște bani în tine, poate și amărâtul ăla să plătească o masă!”

CANCAN.RO: Dar cu care e mai greu, cu fetițele sau cu băiețelul?

Amalia Năstase: Păi nu e greu deloc cu copiii, adică eu îmi iubesc copiii așa de mult încât nu-mi aduc aminte ceva încât să-ți fi spus ție «Bă, e greu cu copiii!». Odată ce ai copii nu-ți mai aparții în totalitate și orice se întâmplă e o experiență pe care o împărtășești cu ei!

CANCAN.RO: Dar voi fiind trei fete acasă, când o să vină cel mic cu o fată acasă, nu o să faceți un colț al „juraților”?

Amalia Năstase: Îți dai seama că o să o judecăm…

CANCAN.RO: Dar țineți pentru voi sau împărtășiți?

Amalia Năstase: În primul rând, eu îl învăț pe Toma de mic să fie cavaler, pentru că mie mi se pare că mamele și-au învățat băieții să fie puțin egoiști și nu e OK. Fata trebuie să fie prințesă, trebuie să i se deschidă ușa la mașină, la bloc, peste tot! Măi, fetelor, când mergeți la restaurant cu băieții, tu te-ai epilat, te-ai coafat, te-ai machiat, te-ai îmbrăcat.

Ai băgat niște bani în tine, poate și amărâtul ăla să plătească o masă, că nu te duci cu el la Four Seasons, te duci cu el la un restaurant unde își permite. Dar nu mai plătiți jumătate-jumătate cu ei, pentru că nici ei nu au plătit jumătate la coafor cu voi și toculețele voastre și unghiuțele voastre! Și pe băiețelul meu o să îl învăț să se ducă să plătească la restaurant și să nu ceară nimic în schimb!

