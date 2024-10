Amanta unui cunoscut interlop, ucis într-o răfuială, a clacat: ”M-am gândit la moartea mea!”

Uciderea lui Florin Tamba, zis ”Buză”, un interlop cu notorietate în Bacău, le-a dat frisoane până și celor obișnuiți cu răfuielile între clanuri. În urmă cu un an, bărbatul a fost înjunghiat mortal de rivalii săi din gruparea Feraru. ”Buză” a lăsat în urma lui o soție cu doi copii, dar și o amantă. La un an de la moartea acestuia, ambele femei îl plâng cu aceeași disperare, iar întreaga poveste aduce a telenovelă. Distrusă de pierderea bărbatului care îi promisese că va divorța și o va lua de nevastă, amanta ar fi vrut să-și ia zilele. CANCAN.RO are toate detaliile despre starea amantei și lupta pe care o duce cu depresia.

În urmă cu aproximativ un an, în Bacău a avut loc una dintre cele mai sângeroase reglări de conturi între interlopi. După numeroase șicane, inclusiv în mediul online, cu membrii clanului Feraru, Florin ”Buză” a decis că este vremea pentru o confruntare față în față cu aceștia. În noaptea de 12 spre 13 octombrie, a mers, însoțit de trei nepoți, la reședința liderilor clanului Feraru, cunoscuți comercianți de aur din Bacău. Odată ajunși pe ”teritoriul” rivalilor, s-a declanșat un adevărat măcel.

Cei patru erau așteptați nu doar de șefii temutei grupări, ci și de mai mulți prieteni ai acestora. Florin ”Buză” și nepoții săi au fost atacați cu răngi, cuțite, săbii, o furcă și un topor. În timpul încăierării, interlopul a fost ucis, iar nepoții săi au fost grav răniți. La necropsie, legiștii ar fi găsit pe trupul interlopului peste 20 de urme de agresiune.

”Dumnezeu încă nu m-a luat, nu îmi este ceasul”

Florin ”Buză” a lăsat în urma lui o soție cu doi copii, pe Mimi, dar și o amantă, pe Marina, pe care o ceruse în căsătorie.

Cum viața bate deseori filmul, ambele femei îl plâng în mediul online cu aceeași disperare. Dacă nevasta Mimi încearcă să se adune pentru a putea avea grijă de copii, amanta Marina a clacat de curând.

Tânăra a mărturisit în mediul online că este în depresie, iar de un an se gândește numai la moarte.

”Nici doctorii nu au ce să-mi facă, este totul din interior, suferința este netratabilă. Zilnic, am zis că mor, dar Dumnezeu încă nu m-a luat, nu îmi este ceasul. Îmi ușura durerea. Să conduci plângând, să mergi pe străzi căzând pe jos…(…) Mereu m-am gândit la moartea mea. Sufletul meu este îndurerat, dorm câte 4 ore, sufăr enorm în interior. Cum vrea Dumnezeu”, a scris Marina pe o rețea socială.

”Un an de suferință, depresie, insomnie”

Amanta bărbatului pare măcinată și de regrete în privința relației pe care a avut-o cu acesta.

Eu nu îi răspundeam mereu, acum plâng cu inima pe jos. El a plecat cu un mare dor de mine. A plecat pe neașteptate, cu iubirea sa imensă față de mine. (…) Eram unul și același suflet. Îmi spunea «Ești născută pentru mine. Vrei, nu vrei, vei fi cu mine până mor și dincolo»”, s-a mai confesat Marina.

Singura alinare a amantei îndurerate este aceea că primește de la iubitul său semne din lumea de dincolo, după cum ea însăși a destăinuit. Interlopul i-ar fi transmis un mesaj de dragoste sub forma unei pete în formă de inimă. Marina a găsit această pată, despre care crede că este un semn, lângă micul ”altar” pe care l-a amenajat acasă, în memoria iubitului ei.

”Un an de suferință, depresie, insomnie pentru sufletul, inima și ochii mei. Măcar știu că există, îmi dă semne. (…) Arată semne de când a plecat. Pentru mine este un miracol, am intrat grăbită în cameră să iau ceva și zic de unde este umed acolo, când mă apropii, văd inima. M-am speriat, am zis «De unde, Doamne?» Apoi l-am mângâiat imediat și am căzut în genunchi cu lacrimi”, a mai mărturisit tânăra.

