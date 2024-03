BOMBĂ în familia temutului clan Corduneanu! Adrian ”Beleaua” spune că e hărțuit de nevasta fratelui său! ”Mi-a dat două miliarde să mă culc cu ea!”

E mega-scandal în familia Corduneanu! Cel cunoscut drept Adrian ”Beleaua” spune că e hărțuit de o femeie, nimeni alta decât soția lui Petronel, unul dintre frații lui! Dar povestea este, cu adevărat, incendiară! Interlopul ieșean s-a întâlnit cu Alina cu mulți ani în urmă, atunci când, după cum el spune, au avut o relație pasageră. Iar de acolo ar fi început totul. CANCAN.RO are toate detaliile, în exclusivitate!

De pământ a dat Adrian Corduneanu cu Alina, femeia despre care spune că-l urmărește, de peste 12 ani, pas cu pas. Ar fi întâlnit-o pe vremuri, când ar fi luat-o, alături de alte tinerele, pentru a filma un videoclip, la un post TV de muzică.

”Alina a fost a mea, m-am culcat cu ea!”

Aici începe povestea pe care Adrian Corduneanu a spus-o pe nerăsuflate. Interlopul a rupt tăcerea, deranjat că soția fratelui său ar fi împrăștiat informații despre starea de sănătate a lui Costel Corduneanu, mai mult, că el nu ar fi fost alături de fostul luptător, internat la Târgu Mureș (Vezi AICI toate detaliile).

”Alina Filip asta e cumnata noastră! A fost a mea, m-am culcat cu ea. Am băgat-o prin anii 99-2000 într-un videoclip pe Atomic TV. Am luat-o și pe ea, am mai luat vreo 10 femei, le-am băgat acolo, să dea bine pe videoclip, hip-hop, cum era atunci… În fine, de acolo, știi cum e, le-am împărțit, tu ia-o pe aia, tu pe aia… Eu am luat-o pe ea, am avut vreo două-trei întâlniri cu ea, ea era cine e, făcea și Japonia, o face și acum, dar, în fine, e treaba ei, să fie sănătoasă, dar de atunci a încercat să mă corupă să intre în familia Corduneanu”, a spus Adrian ”Beleaua”.

”I-am dat-o și lui frate-miu, el s-a îndrăgostit de ea!”

Temutul interlop ieșean continuă dezvăluirea. Urmează episodul în care povestește cum i-a ”pasat-o” fratelui său, Petronel, pentru a se distra cu ea o noapte, două. Doar că… ”S-a întins cu mine, eu am prostit-o, am zis ca da, dar eu eram cu Ramona de atunci, sunt cu ea de 28 de ani! Ea a încercat să se bage peste mine, să-mi strice casa, s-a îndrăgostit de mine, dar nu a fost loc. Că eu dacă azi una, mâine alta, ca băieții, cum facem noi, unii…

În fine, i-am dat-o și lui frate-miu (n.r. Petronel), el s-a îndrăgostit de ea, că i-a făcut capul mare, s-au cuplat, el și-a lăsat femeia lui bună, cumnata noastră, cu doi copii făcuți din dragoste. A luat-o pe asta, ea a început să-i impună, ușor, ușor, multe. Și-a lăsat copiii, le-a luat casa, i-a lăsat pe drumuri.

A luat-o pe asta, a făcut un copil cu ea, dar tot răul ăsta ea l-a făcut numai ca să fie în familia Corduneanu, să fie cât mai aproape de mine. Ea a pus ochii pe mine și era disperată, și este, după mine. Spun adevărul, știe tot Iașiul, știe toată lumea. S-a jurat că nu se lasă până nu-mi face rău. Ea vrea să fie cu mine, vrea să mă despartă de Ramona. Mai nou, a zis că mă bagă la pușcărie. Într-adevăr, am două, trei dosare cu ea, certuri de astea… Ea zice că am amenințat-o.

S-a întâlnit cu Ramona pe stradă, s-au ciufulit, are și Ramona dosar cu ea, Petronel a dat în Ramona, are și el dosar cu ea”, a povestit Adrian Corduneanu.

”I-a aruncat toate icoanele din casă, candela…”

Legătura cu fratele lui s-a rupt, după cum zice. De 12 ani. ”Cu fratele meu nu pot vorbi, am încercat prin mama, nu vrea! Nu știu cu ce îl are asta la mână, nu știu ce i-a făcut? Nu știu care-i motivul că nu mai vorbește cu noi, o fi de la femeia asta, i-a impus ea. Toți frații mei te pot suna să-ți confirme, și mama. Femeia asta a făcut numai ceartă, numai rău familiei. Se hrănește numai cu rău. Și el face asta acum. Femeia asta a răcit familia, ne-a despărțit.

Păi, Petronel nu vorbește cu mama lui de 10-12 ani, în casă, toate icoanele de pe pereți au dispărut, și el era credincios când era cu noi, dar de când s-a mutat cu ea, aia a aruncat toate icoanele, candela din casă. Nu se mai duce la biserică, e cu ăla rău! Merge la vrăjitoare, la farmece. L-a vrăjit, l-a dat numai după ea. O să fie Petronel Corduneanu care era când nu o să mai fie cu ea. Dar, până atunci, e vrăjit.

Eu cred că el ar vrea, se mai rupe de ea, mai vorbește cu unul, cu altul pe ascuns, se îmbată, plânge după noi, dar aia l-a scos din circuit”, a continuat Corduneanu.

”E disperată și acum, e obsedată de mine! E maniacă!”

Discursul era departe de a se fi încheiat. A călcat-o, pur și simplu, în picioare pe femeia care l-a luat de soț pe fratele Petronel. ”Dar, una peste alta, ea este disperată! Nu spun asta că am ciudă pe ea, că, dacă aveam, de câte ori m-am întâlnit, îți dai seama, o loveam și gata. N-am nimic cu ea, dar vreau să fiu lăsat în pace, să-și vadă de familia ei. Să ne lase în pace, a distrus familia asta, numai rău a făcut. Ne-a făcut să nu vorbim unul cu altul …L-a întors pe dos pe Petronel! I-a luat banii, a prins putere, cunoștințe în stânga și-n dreapta și profită. E disperată și acum, e obsedată de mine! E maniacă! Mi-a spus lumea de la sală, unde merge ea.

Plus bilețele, venea pe la poartă, când m-am mutat acasă cu familia, bilețele, că-mi dă atât, să merg cu ea la hotel, că jură că nu spune…Am încercat să-i zic lui frate-miu că e dușmănie ce face ea. Dar el, nu și nu, că vorbesc la mișto.

Am adus-o pe cumătra lor, uite, mă, fato, spune ce vorbește cu tine! Când a mers să-și facă părul, a început să se spargă cumetrei. Că e disperată, că mă visează, că mă dorește, că mi-ar da 20.000 să meargă cu mine măcar o noapte! I s-a pus pe mine! E aiurea”, a declarat Corduneanu.

”Face și acum Japonia! Îl face pe fraierul ăla de japonez!”

A povestit și un episod care s-ar fi întâmplat la un casino din Iași. Atunci, el i-ar fi cerut bani, iar femeia imediat l-ar fi servit. Cu o condiție! ”Într-o zi, mi-a zis că vrea să meargă cu mine la munte, la hotel, trei zile, să mă culc cu ea, că a aranjat totul. Eu eram la casino, aveam nevoie de bani, i-am spus. A venit acolo cu două miliarde (n.r. lei vechi). Mi-a dat, dar cu condiția să merg cu ea. I-am spus ca merg, am luat banii, i-am pierdut în 2-3 ore. Apoi, i-am zis să plece.

Crede-mă, și acum face Japonia. Se duce acolo, stă două-trei săptămâni, îl face pe fraierul ăla de japonez, iar ăsta (n.r. Petronel) plânge după ea când pleacă. Și aia îl amenință din Japonia, că rămâne acolo cu japonezul. Știu și cum îl cheamă pe japonez.

Tot timpul când frate-miu se ceartă cu ea, îl alungă din casă. Îl dă pe stradă, ăsta plânge. Și, ca să se împace, îi zice: îmi dai spațiul de acolo, îmi dai pământul ăla, vila de acolo…Numai prostii”, a finalizat povestea Adrian ”Beleaua” Corduneanu.

