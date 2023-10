Amenințări dinspre Simona Halep. Susținătorii fostului număr 1 mondial cred că suspendarea nu va rămâne fără urmări

Simona Halep traversează cea mai neagră perioadă a carierei ei. Românca a fost depistată pozitiv la Roxadustat, în urmă cu mai bine de un an, după US Open 2022. A fost ținută departe de terenul de tenis până când cei de la ITIA au suspendat-o timp de patru ani din sportul care a făcut-o celebră la nivel mondial. Fostul lider WTA a recurs deja la toate demersurile pentru că vrea să-și demonstreze nevinovăția și să revină cât mai repede în tenis. George Cosac, președintele FRT, a vorbit despre situația grea prin care trece campioana noastră.

George Cosac, președintele Federației Române de Tenis (FRT), și-a dat cu părerea despre calvarul prin care trece Simona Halep după ce a fost suspendată timp de patru ani din tenis. Românca a recurs la demersurile necesare pentru a-și dovedi nevinovăția, în scandalul controversat în care este protagonistă. Jucătoarea de tenis a fost depistată cu Roxadustat, după ce ar fi luat un supliment. ITIA a anunțat că fostul lider WTA a fost suspendat timp de 4 ani, pentru două încălcări separate ale Programului Antidoping din Tenis (TADP). (VEZI AICI MAI MULTE DETALII)

George Cosac, președintele FRT, a vorbit despre situația Simonei Halep

Liderul FRT consideră că Simona Halep va lua bani grei, după ce va câștiga procesul intentat împotriva tuturor celor care i-au dat suplimentul contaminat cu Roxadustat. George Cosac este convins că TAS-ul îi va da dreptate româncei, într-o oarecare măsură, și că suspendarea acesteia va fi mult mai mică.

De asemenea, președintele FRT crede că imaginea Simonei a fost distrusă prea ușor, după ani întregi de muncă asiduă și de lupte grele împotriva altor rivale de renume.

„Nu am vrut să citesc raportul, știu exact ce am vorbit cu Simona, ce caracter are. Sunt convins că TAS-ul va face dreptate într-o oarecare măsură, astfel încât suspendarea să fie cât mai mică!

Veți vedea că, în timp, toți cei ce vor fi acționați în judecată de către Simona vor avea de plătit bani grei! Este vorba de imaginea ei, câștigată cu ani de muncă asiduă, de lupte crâncene în teren cu toate celelalte adversare.

Pe ce mă bazez? Pe faptul că ea a făcut anumite declarații, nicio probă de sânge nu a fost contaminată și de aici derivă toate celelalte argumente pe care mă bazez”, a spus George Cosac, la Digisport.