Americanu’ din La Bloc, destăinuiri sensibile despre viața de șomer: “Stau acasă, altă soluție nu am”. De unde primește lunar o sumă frumușică de bani

Americanu’ din celebrul serial de la Pro TV a acceptat să ofere de curând un interviu despre dificultățile întâmpinate în perioada pandemiei. În vârstă de 55 de ani, Emil Mitrache este șomer, însă, primește lunar o sumă de bani frumușică… dar, a subliniat el, nu este suficientă pentru a trăi decent doar cu ea. Actorul este căsătorit și are doi băieți cu soția sa, Cristina Mitrache.

Americanu’ din La Bloc, destăinuiri sensibile despre viața de șomer

Apariția virusului SARS-CoV-2 a schimbat radical viețile multor oameni simpli, dar și pe ale unor persoane publice. Printre acestea din urmă se numără Americanu’ din “La Bloc” care este în prezent șomer.

“În momentul de față nu merge absolut nimic. În perioada aceasta, nici turismul, nici spectacolele nu merg, nu vedeți ce se întâmplă cu actorii, ba se închide teatrul, ba se deschide, nu se știe nimic, de la o zi la alta. Acum stau acasă, altă soluție nu am! Taximetrie am mai făcut puțin, dar nu mai merită. Îți trebuie o mașină care să meargă pe gaz, să consume puțin, eu nu am mașina potrivită pentru așa ceva. Plus că noaptea nu se mai circulă, având în vedere deciziile luate de autorități, deci nici de aici nu mai ies bani. Pe lângă asta și piața este saturată de mașini. Multe persoane au mașini personale și le folosesc”, a declarat actorul pentru jurnaliștii de la impact.ro.

De-a lungul timpului, Emil Mitrache nu a fost doar șofer de taxi, ci și agent de asigurări, dar și ghid turistic pentru românii din străinătate.

“Cât am făcut Uber nu am avut clienți care să îmi facă probleme, eu sunt o persoană sociabilă, șarmantă și nu am avut obstacole, dar am mai auzit de la diverși colegi că au avut tot felul de probleme cu persoanele pe care le luau să le ducă la destinația cerută, însă, pe mine, Dumnezeu a reușit să mă ferească de așa ceva! Nu am făcut noaptea taximetrie, poate și de asta”, a mai povestit Americanu’ din “La Bloc”, potrivit sursei citate mai sus.

Primește lunar bani pentru drepturile de autor

Emil Mitrache a precizat că serialul “La bloc” se bucură și acum de succes pe micul ecran, pentru că este difuzat în reluare de Pro TV Plus. De altfel, din acest motiv, el și ceilalți actori din distribuția filmului continuă să primească bani de la CREDIDAM.

“Primesc bani din drepturi de autor, însă, nu suficienți pe cât ar trebui, chiar am avut și o discuție cu cei de acolo în legătură cu plata lor. Pot să zic că mi-am luat gândul și speranța din banii din drepturile de autor”, a mai dezvăluit actorul pentru impact.ro.

Emil Mitrache a donat premiul de 8.500 de lei, câștigat la “Aici eu sunt vedeta!”

Născut pe 6 august 1965 în București, actorul s-a căsătorit cu Cristina în 2012; ei doi băieți împreună: Teodor și Eduard. Alături de fiii săi, anul trecut a câștigat ultima ediție a concursului “Aici eu sunt vedeta!”, prezentată de Dan Negru și difuzată la Antena 1. Premiul, în valoare de 8.500 de lei, l-a donat unei familii cu doi copii bolnavi.

Sursa foto: Facebook / Alina Anton