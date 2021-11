A murit Benone Sinulescu! A fost vestea care a înmărmurit întreaga suflare a muzicii populare și nu numai. 84 de ani avea artistul, unul dintre cei mai îndrăgiți, când o infecție a condus la pneumonia fatală. Dan Negru i-a fost prieten drag. Prezentatorul, supranumit și ”Regele Revelioanelor”, avea să dezvăluie, pentru CANCAN.RO, o amintire cu Beni, una dintre multele pe care le are, petrecută la Roma.

Dan Negru a rămas împietrit de durere atunci când a aflat că Benone Sinulescu nu mai este. După câteva secunde, a îngăimat: ”Offf, m-ați blocat!” Cei doi au fost buni prieteni, se vizitau, nu erau doar întâlniri în scop profesional. Multe amintiri… Una dintre ele, în Italia, petrecută acum vreo doi ani. Cu Benone Sinulescu în rol principal.

Dan Negru, cu Benone Sinulescu la Roma: ”Se oprea lumea să facă poze cu el!”

Dan Negru povestește. ”Am fost la Roma cu el, acum vreo doi ani… Eu, cu ai mei, cu familia mea, el era cu doamna, mă rog… Am ajuns, spectacol, pe acolo, am prezentat, el a cântat de toate, dar când ne-am plimbat, nu am putut să țin pasul cu el. Mergea cu atât de mare rapiditate și voia să vadă tot. I-am zis «bă, Beni, eu nu mai pot, mai încet, că, nu, eu am o vârstă, bă, Beni, nu știu, dar nu prea mai pot»”.

(CITEȘTE ȘI: CE SPUNEA BENONE SINULESCU DESPRE MOARTE, CU DOAR UN AN ÎNAINTE SĂ SE STINGĂ: „DACĂ AŞ MURI CU ADEVĂRAT…”)

Dan Negru își amintește cum Benone Sinulescu era asaltat de admiratori români, pe străzile din Roma. Și cum carabinierii au rămas cu gurile căscate. ”Pe unde mergea… I-am zis: Beni, pune-ți și tu o șapcă, ceva pe cap, pentru că absolut toți românii voiau să facă poze cu el. Nu puteai să mergi, că te împiedicai mereu, hop, să facem o poză. Și se oprea cu toată lumea. Mă și mir că avea răbdare să povestească, să vorbească cu toți.

La un moment dat, îmi amintesc că era la un semafor și au venit, așa, vreo șase-șapte români, poză, poză și nu înțelegeau carabinierii, că erau diferite grupuri de oameni care făceau poze cu el. S-au apropiat și au început să întrebe, cine-i, ce-i cu el? De ce lumea face fotografii? Cine-i omul ăsta?”, a povestit Dan Negru, pentru CANCAN.RO.

