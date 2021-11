Ce spunea Benone Sinulescu despre moarte, cu doar un an înainte să se stingă: „Dacă aş muri cu adevărat…”

Benone Sinulescu s-a stins din viață la vârsta de 84 de ani. Celebrul interpret de muzică populară avea grave probleme de sănătate. sti

Benone Sinulescu vorbea, în urmă cu un an, despre viața sa după ce s-a retras din atenția publică într-un sat din județul Arad.

”Suntem departe de focar, cam la 60 de kilometri de Arad. Îmi e frică să stau acolo, deci în casa aia nu avem ce căuta deocamdată. Am ce face în timpul liber, nu mă plâng. Cu sănătatea stau bine… Fac agricultură de plăcere, am o grădină mare, până în pădure… Un hectar și jumătate, cam așa. Am făcut multe lucruri, am tot felul de răsaduri. Aștept să treacă timpul, mai departe de pădurea din Bârzava nu ieșim…”, povestea Benone Sinulescu pentrtu Fanatik.

„Dacă aș muri cu adevărat, nu mi-ar părea rău”

Artistul spunea că nu are ce să regrete și că dacă ar muri, ar fi foarte fericit: „Știți, am fost singur la părinți. Am crescut singur. Fratele meu a murit de mic. Eu am zis că nu mă dau la o parte nici de-al dracului! Chiar mă amuză că am văzut pe niște burtiere la televizor că am murit de vreo șase ori. Oamenii ăștia sunt atât de tâmpiți. Deci am murit de vreo șase ori în presă. Vreau să vă zic ceva. Dacă aș muri cu adevărat, nu mi-ar părea rău”.

Artistul avea și un sfat pentru românii care trec prin această perioadă dificilă: „Le-aș dori să nu uite că Bunul Dumnezeu le rezolvă pe toate. Ne vor ocoli relele și o să ieșim cu brio din acest clește care ne cuprinde”.

Benone Sinulescu, o stea a muzicii populare românești

Născut pe 24 mai 1937 la Siriu, județul Buzău, Benone Sinulescu a fost un interpret de muzică populară, iubit de toată România. De-a lungul carierei sale, a colaborat cu diverși artiști, printre care și Irina Loghin. După 1989, a abordat și stilul etno-dance și colaborat în acest sens cu formația Ro-Mania.

Colegii de breaslă, îndurerați după trecerea în neființă a lui Nea Beny

„S-a stins Benone Sinulescu! O viaţă ca un cântec! Pentru mine, un Nemuritor! Drum lin, Maestre!”, a scris Iuliana Tudor, pe Facebook.

„Este o zi foarte tristă, parcă este un blestem pentru muzica populară. Ni se duc toate vedetele, ni se duc stelele, cad de pe cer. Stelele care au încântat sufletele oamenilor de-a lungul anilor cu cântece, cu atâtea lucruri frumoase pe care le-au lăsat în urmă. L-am cunoscut chiar din tinereţe şi am colaborat cu el.” a spus Elena Merişoreanu pentru Observator.

“Nu se poate așa ceva! Mi-a fost coleg la Ansamblul Ciocârlia. Un coleg minunat pe care l-am respectat și l-am iubit. Nu pot să spun decât condoleanțe familiei. S-a pierdut un simbol al folclorului românesc. Sincere condoleanțe și Dumnezeu să-l ierte”, a mărturisit Gheorghe Turda, pentru Gândul.ro.

