Amintiri din prima zi de școală pentru o vedetă de la Antene. O recunoști?

Astăzi, a sunat clopoțelul în toată țara, marcând începutul unui nou an școlar, iar vedetele nu au ratat ocazia de a împărtăși momente speciale cu fanii lor. Rețelele de socializare au fost inundate de fotografii în care celebritățile apar alături de copiii lor în prima zi de școală sau chiar imagini cu ei de când erau mici. Iată cine este vedeta din imagini!

Dacă nu vi-ați dat seama este chiar Iulia Albu, una dintre cele mai controversate și excentrice vedete din showbiz-ul românesc, care nu a avut dintotdeauna stilul îndrăzneț și nonconformist care a consacrat-o astăzi. Înainte să devină o figură cunoscută în modă, Iulia era o tânără obișnuită, fără ambiții extravagante în ceea ce privește moda sau stilul personal.

De-a lungul adolescenței, Iulia Albu era o fată timidă și nu ieșea deloc în evidență. Îmbrăcămintea ei reflecta un stil simplu și confortabil, optând adesea pentru jeanși și pantofi sport. La acea vreme, moda nu era o prioritate pentru ea, fiind mai degrabă adepta unui look casual. În timpul mariajului cu celebrul designer Mihai Albu, Iulia nu a făcut valuri în industria modei, preferând să rămână discretă. Cu toate acestea, frumusețea sa naturală nu a trecut neobservată.

Una dintre cele mai surprinzătoare imagini din trecutul Iuliei a fost publicată chiar de ea, când a fost invitată în emisiunea „Ești mai deștept decât un copil de clasa a cincea?”. Pe Instagram a dezvăluit o fotografie cu ea din prima zi de școală, purtând uniformă și un breton copilăresc. Chipul său inocent din acea perioadă este greu de recunoscut pentru cei care o cunosc astăzi ca fiind o figură marcantă a modei românești.

Iulia Albu, înainte de a intra în atenția publicului și înainte de mariajul cu Mihai Albu, purta numele de familie Voichița. Aceasta este o informație mai puțin cunoscută, mai ales pentru că după despărțirea de soțul ei, a decis să păstreze numele acestuia, devenit între timp un brand personal. Astăzi, doar sora ei mai poartă numele de familie Voichița.

„Gândindu-mă acum dacă ar fi fost vreun vis pe care aş fi vrut să mi-l îndeplinesc în copilărie, acela ar fi fost să îl întâlnesc pe Bruce Lee! Şi nicidecum să intru într-un atelier de designer sau să fiu celebră pentru o zi! Tatăl meu şi-a dorit cu ardoare să aibă un băiat, drept pentru care viaţa i-a dăruit două fiice. Fireşte că, fiind prima născută, am avut doar coafuri băieţeşti şi am purtat o bună parte din viaţă doar haine băieţeşti, poate şi de asta am fost o tipă băieţoasă în copilărie! Nu, nu am fost o domnişoară elegantă, până la 13 ani! Atunci lucrurile s-au schimbat fundamental, mai ales sub influenţa mătuşii mele, regretata actriţă Ileana Focşa”, a mărturisit Iulia Albu cu ceva timp în urmă pentru Click!