Amna, detalii neștiute despre divorț: “Dacă aş da timpul înapoi, nu…”

După ce a divorțat, Amna s-a concentrat pe cariera sa, dar și pe creșterea copilul pentru a trece mai repede peste momentele dificile. Acum, vedeta vorbește cu detașare despre lucrurile prin care a trecut, semn că rănile din sufletul său s-au vindecat.

Între Amna și fostul soț nu a rămas decât o relație bazată pe respect, chiar dacă artista nu va putea să uite ușor momentele pe care le-a petrecut alături de Cristi. Cântăreața își dorește să se mențină această legătură până la bătrânețe.

“E bine să trăieşti fiecare moment ca şi cum ar putea fi ultimul în acea căsnicie, pentru că uneori ne relaxăm şi ni se pare că e forever and ever. Dar nu e aşa. Nu contează când au apărut problemele, cu siguranţă nu sunt genul de femeie care, dacă dă de greu, fuge imediat. Am făcut tot ce mi-a stat mie în putinţă să fie bine. Suntem doi oameni buni care s-au căsătorit din iubire, asta e cea mai tristă parte. Care au crescut foarte mult împreună, aici e partea dureroasă. Fiinţa care a venit din iubirea noastră este David, pe care îl iubim şi îl preţuim foarte mult. Ne dorim din suflet să fim nişte părinţi minunaţi, responsabili. Eu şi Cristi ne respectăm, cred că e foarte greu să faci asta după un divorţ. Ăsta e cel mai greu test. Să rămânem până la bătrâneţe părinţi responsabili pentru David. Să fim înţelepţi”, a declarat Amna la o emisiune tv.

“Dacă aş da timpul înapoi…”

Dacă ar putea da timpul înapoi, Amna a dezăluit că nu l-ar mai implica pe fostul soţ în toate activităţile ei, pentru că este unul dintre lucrurile care a reușit să îi îndepărteze. Mai mult decât atât, artista a precizat faptul că acum, ea şi fostul soţ se respectă şi comunică pentru că îşi doresc ca fiul lor, David, să aibă parte de atenţia, dragostea amândurora.

“Dacă aş da timpul înapoi, nu l-aş mai implica în activităţile mele concertistice. Aşa era atunci moda. Am vrut să fie sigur pe ceea ce fac eu. Am fost plecată mult în alte ţări, am vrut să fie cu mine, să aibă încredere în mine…”, a mai spus artista.

S-au căsătorit în urmă cu nouă ani

Cristi a cerut-o pe Amna de nevastă, pe când se aflau într-o vacanţă, în Egipt, după mai mulți ani de relaţie. Artista a mărturisit că se aştepta la asta, dar Cristi Muşat a ţinut-o pe jar până în ultimul moment.

„Am oficializat relaţia după trei-patru ani. Eram în vacanţă în Egipt şi eram convins că se aşteaptă să fie cerută în căsătorie, aşa că am ţinut-o pe jar până în ultima zi!”, a declarat Cristi, în cadrul unei emisiuni TV, în urmă cu ceva timp.